Startseite Rohrreinigung und Kanalsanierung aus Solingen - Anfahrt: 30€ Tag und Nacht - Hohe Kundenzufriedenheit Pressetext verfasst von greatroh am Mi, 2024-02-28 00:52. Die Spezialgebiete von GreAt sind neben der Rohrreinigung auch die Instandsetzung und Reinigung von ganzen Kanalnetzen sowie verschiedene Dienstleistungen rund ums Thema Abfluss. Für unsere Kunden sind wir als Fachfirma stets im Einsatz, wenn es darum geht, verstopfte Kanäle oder Abflussrohre zu reinigen, zu begutachten und zu reparieren. Unser Leistungsspektrum erstreckt sich von der Abflussreinigung und Pump- und Saugarbeiten über Kanal-TV bis hin zu Dichtheitsprüfungen und grabenloser Kanalsanierung. Auch bei anschließenden Reinigungsarbeiten nach einem Rohrbruch lassen wir Sie nicht im Stich. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit einem technisch hervorragend ausgestatteten modernen Maschinenpark und einer Flotte von Reinigungsfahrzeugen. Stammsitz unseres Unternehmens ist Solingen - unser Einzugsbereich erstreckt jedoch über die Regionen Köln, Leverkusen und Düsseldorf bis ins Bergische Land und Ruhrgebiet. Die beiden Inhaber von GreAt, Thierry Greven und Derya Atasoy, sind Spezialisten in der Rohrreinigungsbranche mit langjähriger Erfahrung und den entsprechenden Qualifikationen. Unterstützt werden sie von einem leistungsstarken und kompetenten Team. Auch in Notfällen sind wir jederzeit rund um die Uhr für unsere Kunden erreichbar. GreAt Rohrreinigung & Kanalsanierung GbR

Hildener Str. 1

42697 Solingen

Telefon: 0800-8666667

Telefax: 0212-23399472

Web: www.great-rohrreinigung.de Über greatroh Komplettes Benutzerprofil betrachten