Startseite Schungit – der Heilstein des 21. Jahrhunderts Pressetext verfasst von schungit am Di, 2024-02-27 11:25. Die Schungit Wirkung wird als entzündungshemmend, antibakteriell und schützend vor elektromagnetischer Strahlung beschrieben. Diese natürlichen Eigenschaften des Schungits machen ihn zu einem interessanten Produkt für die alternative Gesundheits- und Wellnessbranche. Schungit, ein einzigartiger Stein aus der Republik Karelien unweit der finnischen Grenze, hat in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, insbesondere aufgrund seiner potenziellen gesundheitlichen Vorteile. In diesem Artikel werden wir uns mit der Wirkung von Schungit beschäftigen, insbesondere seiner entzündungshemmenden und antibakteriellen Eigenschaften sowie seinem Beitrag zum Biofeldschutz.

Schungit wird seit Jahrhunderten als natürliches Heilmittel verwendet, insbesondere in der Region Karelien, wo es abgebaut wird. Es ist bekannt für seinen hohen Kohlenstoffgehalt und seine ungewöhnliche Zusammensetzung, die Fullerene, Minerale und andere organische Verbindungen enthält. Diese einzigartige Zusammensetzung ist der Schlüssel zu den potenziellen gesundheitlichen Vorteilen von Schungit.

Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften von Schungit, der auch Shungit genannt wird und in höchster Qualität Edelschungit bzw. Elite-Schungit, ist seine entzündungshemmende Wirkung. Studien haben gezeigt, dass Schungit entzündungshemmende Eigenschaften besitzt, die dazu beitragen können, Entzündungen im Körper zu reduzieren. Dies macht Schungit zu einem vielversprechenden Mittel gegen eine Vielzahl von entzündungsbedingten Erkrankungen, von Arthritis bis hin zu Hauterkrankungen. Darüber hinaus wird Schungit auch für seine antibakteriellen Eigenschaften geschätzt. Untersuchungen haben gezeigt, dass Schungit antimikrobielle Wirkstoffe enthält, die das Wachstum von Bakterien hemmen können. Dies macht Schungit zu einem natürlichen Desinfektionsmittel, das in verschiedenen Bereichen, von der Wasserreinigung bis hin zur Hautpflege, Anwendung findet.

Ein weiterer interessanter Aspekt von Schungit ist sein Beitrag zum Biofeldschutz. Es wird angenommen, dass Schungit in der Lage ist, schädliche elektromagnetische Strahlung zu absorbieren bzw. zu wandeln, die von elektronischen Geräten wie Handys und Computern ausgeht. Maßgebend dafür sind die Fulleren-Moleküle, die im Schungit vorkommen. Indem es das Biofeld des Körpers schützt, kann Schungit dazu beitragen, das Energieniveau zu verbessern und das Wohlbefinden zu steigern.

Viele Menschen nutzen Schungit in Form von Schmuck (Anhänger, Armband, Halsketten), Wassersteine zur Wasserfilterung, Pyramiden, Kugeln, Würfeln und anderen Produkten, um von seinen potenziellen gesundheitlichen Vorteilen zu profitieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die wissenschaftliche Forschung zu Schungit und seinen Wirkungen noch im Gange ist und weitere Studien noch im Laufen sind. Was die bisherigen Studien aber besagen, ist durchaus vielversprechend und revolutionär – die „Krönung“ der Forschung war der Nobelpreis für Chemie im Jahre 1996 für die Entdecker der Fullerene im Schungit!

Die bisherig bekannten Wirkungen zeigen, dass Schungit ein vielversprechendes natürliches Heilmittel mit einer langen Geschichte der Nutzung und Verehrung ist.

Im aktuellen Buch, „Schungit, der Heilstein des 21. Jahrhunderts" von Buchautor Andreas Krobath beschreibt auf 92 Seiten sehr ausführlich alle relevanten Fakten, Anwendungen, Wirkung und Erfahrungen, die in sehr persönlichen Tipps im Buch mit einfließen.

