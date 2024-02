Startseite Orientierung im Media-Markt: Multichannel Marketing Guide veröffentlicht Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-02-23 13:22. Friedberg (Hessen), 23.02.2024. Die interaktiven Marktübersichten Web-to-Publish von Melaschuk-Medien wurden aktualisiert und um ein KI-Experten-Tool ergänzt: den Multichannel Marketing Guide. Die interaktiven Marktübersichten Web-to-Publish für Systeme und Services der Unternehmensberatung Melaschuk-Medien wurden auf den neuesten Stand gebracht und um eine weitere KI-basierte Online-Plattform ergänzt: den Multichannel Marketing Guide. Die etablierten Marktübersichten für Technologien und Services in Marketing und Kommunikation innerhalb des Expertenportals Melaschuk-Medien.de erlauben das interaktive Filtern und Selektieren von passenden Angeboten. Die Marktübersichten stehen nun aktualisiert zur Verfügung - eine Registrierung oder Gebühren sind für die Nutzung der Tools nicht erforderlich. Erweitert wurden die Marktübersichten um eine weitere Plattform, den interaktiven Multichannel Marketing Guide, der in Deutsch und Englisch Anfang des Jahres veröffentlicht wurde. Mit dem neuen Guide soll Transparenz und Orientierung in dem wachsenden und unübersichtlichen Markt der Medienkanäle und Touchpoints geschaffen werden. Features des Multichannel Marketing Guide: - Umfassende praxisnahe Darstellung und Filtern von 75 Medienkanälen und Touchpoints in den Bereichen Digital, Print und Analog.

- Grundlage für Customer-Journey-Analysen.

- Planung von Content-Recycling (Mehrfachverwendung von Inhalten) durch Filtern von über 70 Werbemitteln oder Medienelementen.

- Planung von Kampagnen durch Listen "verbundener Medienkanäle" für jeden Touchpoint.

- Bidirektionale Verlinkungen zu den System- und Services-Marktübersichten. Zu den Marktübersichten Web-to-Publish: https://www.melaschuk-medien.de/markt.html Zum Multichannel Marketing Guide: https://www.melaschuk-medien.de/multichannel-marketing-guide.html

