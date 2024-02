Startseite Anmeldestart für den Geburtstag des weltweit größten Firmenlaufs – J.P. Morgan Corporate Challenge Frankfurt wird in diesem Jahr Pressetext verfasst von PSMW_Frankfurt am Do, 2024-02-22 13:30. -Jubiläumsausgabe startet am 5. Juni 2024 in Frankfurt

-Teilnehmen können Firmen und Behörden in ganz Deutschland

-Die Anmeldung ist ab heute möglich Frankfurt am Main, 19.02.2024 – Für Sport- und Laufbegeisterte in der Rhein-Main-Region und in ganz Deutschland heißt es bald wieder: Laufschuhe an und los! Heute startet die Registrierungsphase für die J.P. Morgan Corporate Challenge (JPMCC), den größten Firmenlauf der Republik. Bis zum 8. Mai 2024 können sich deutschlandweit Unternehmen oder Behörden mit einem Laufteam von mindestens vier Mitarbeitenden anmelden. Am 5. Juni 2024 um 19 Uhr fällt dann in Frankfurt zum 30. Mal der Startschuss für das legendäre Rennen über 5,6 Kilometer durch die Straßenschluchten der Mainmetropole. Unabhängig von Lauftempo oder Leistungsfähigkeit, egal ob Walker oder Läufer:in, ob Berufsanfänger:in oder langjährige Mitarbeitende, ob Start-up, Amtsstube oder Großkonzern – alle sind willkommen. Was mit rund 500 Teilnehmenden in Frankfurt begann, hat sich in den drauf folgenden drei Jahrzehnten zu einem Laufevent entwickelt, das jedes Jahr viele zehntausende Menschen aus ganz Deutschland zusammenbringt. Wichtiger noch als der sportliche Aspekt sind bei der J.P. Morgan Corporate Challenge vor allen Dingen Gemeinschaftsgefühl, Teamspirit und Spaß. So verwandelt sich die Innenstadt nach dem Lauf in eine riesige After-Run-Party entlang hunderter PartyPoints und privat organisierter Firmenfeiern. Die Anmeldegebühr beträgt 35 Euro pro Person, ein Teil der Einnahmen fließt auch in diesem Jahr wieder an Projekte verschiedener gemeinnütziger Organisationen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.jpmorganchasecc.com/de/frankfurt

Weitere Informationen zur Historie der JPMCC: https://www.jpmorganchasecc.com/de/home/history