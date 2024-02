Startseite Komatsu und Williams Racing lassen Kooperation wieder aufleben Pressetext verfasst von mepax am Di, 2024-02-20 05:08. Komatsu war bereits in den 80er und 90er Jahren einer der Hauptpartner von Williams Racing – eine Zeit großen Erfolgs für das Team. Die größten Errungenschaften waren die Konstrukteurs- und die Fahrertitel 1996 und 1997 mit Damon Hill und Jacques Villeneuve. Auf dieser gemeinsamen Vergangenheit wollen Komatsu und Williams nun aufbauen und in eine neue Erfolgsära starten. Komatsu, mit Hauptsitz in Tokio, ist seit mehr als 100 Jahren führend bei Innovationen im Bereich der Baumaschinenherstellung. Wie in seinem Markenversprechen „Creating value together“ (gemeinsam Werte schaffen) zum Ausdruck kommt, ist das Unternehmen davon überzeugt, dass partnerschaftliche Zusammenarbeit der optimale Weg für eine nachhaltig positive Lösung ist. Die offizielle Kooperation von Komatsu und Williams Racing spiegelt den gemeinsamen Fokus der Unternehmen auf die langfristige Entwicklung von Produkten, Technologien und Talenten wider: Sie sind offizielle Partner bezüglich MINT- und Nachwuchsförderung, Esports und Baumaschinen. Diese Bereiche überschneiden und verbinden sich innerhalb der Partnerschaft, da Komatsu die nächste Generation von Innovationsträgern durch MINT-Veranstaltungen ansprechen und in den Fokus stellen will, was durch die Esports-Plattform von Williams Racing bereichert wird. „Komatsu und Williams Racing haben gemeinsame Werte in Bezug auf Innovation und die Mitarbeiterentwicklung“, erklärt Hiroyuki Ogawa, Präsident und CEO von Komatsu Ltd. „Wir freuen uns darauf, in unserer Partnerschaft gemeinsam Werte zu schaffen, sowohl auf als auch neben der Rennstrecke. Unsere Partnerschaft mit Williams Racing steht im Einklang mit unserer Mission, durch Produktion und technologische Innovationen Werte zu schaffen, um eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen, in der Menschen, Unternehmen und unser Planet gemeinsam gedeihen können.“ Die Partnerschaft basiert auf einer Übereinstimmung der Visionen der beiden Marken. Die Eigenschaften, die in der DNA und den Werten von Komatsu verankert sind, wie Spitzentechnologie, herausragende Qualität und unerschütterliche Zuverlässigkeit, werden von Williams Racing auf höchstem Niveau im Motorsport demonstriert. Diese neue Partnerschaft schafft die Grundlage für eine künftige Zusammenarbeit von Williams und Komatsu. Wir freuen uns auf eine Kooperation in verschiedenen Bereichen, insbesondere in der Entwicklung unserer Mitarbeiter und der Erkundung von Möglichkeiten im technischen Bereich. James Vowles, Teamchef von Williams Racing, sagt: „Williams Racing freut sich über die Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit Komatsu. Wir haben in der Vergangenheit gemeinsam große Erfolge gefeiert und die Wiedervereinigung ist ein wichtiger Schritt zum langfristigen Ziel von Williams Racing, wieder in die Pole Position zurückzukehren. Sowohl Williams als auch Komatsu wollen zur Erreichung ihrer Ziele die besten jungen Talente anziehen und fördern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“ Mit Niederlassungen in mehr als 140 Ländern ist Komatsu ein globaler Hersteller von hochwertigen Baumaschinen, Dienstleistungen und Lösungen. Das Unternehmen stellte 2008 den weltweit ersten autonomen Muldenkipper vor und unterstützt seine Kunden mit seinem wachsenden Angebot an Elektro-, Hybrid- und zukünftig auch Brennstoffzellen-Baumaschinen sowie Bergbaumaschinen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Williams Racing ist eines der traditionsreichsten Formel-1-Teams der Welt. Der britische Rennstall fährt seit fast fünf Jahrzehnten auf höchstem Niveau und hat in dieser Zeit 114 Siege, 313 Podiumsplätze und 128 Pole Positions errungen. Williams Racing hat außerdem neun Konstrukteursmeisterschaften gewonnen und ist damit das zweiterfolgreichste Team in der Geschichte des Sports. www.komatsu.eu

Über Williams Racing

Seit über 45 Jahren steht Williams Racing an der Spitze einer der schnellsten Sportarten der Welt und gehört zu den drei erfolgreichsten Teams in der Geschichte der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft. Das britische Team kann auf eine unvergleichliche Tradition bei der Entwicklung und dem Einsatz von F1-Autos sowie mit 16 F1-Weltmeistertiteln auf unvergessliche Erfolge zurückblicken. Mit den Silberpfeilen ist zu rechnen. Seit der Teamgründung im Jahr 1977 durch den inzwischen verstorbenen Frank Williams und den Technikpionier Patrick Head hat das Team in Zusammenarbeit mit Cosworth und Honda neun Konstrukteursmeisterschaften gewonnen. Über das Unternehmen

Komatsu ist ein marktführender Hersteller von Ausrüstung, Technologien und Dienstleistungen für Bauwesen, Logistik, Bergbau, Forstwirtschaft und Industrie. Seit mehr als einem Jahrhundert greifen Unternehmen weltweit auf Ausrüstung und Dienstleistungen von Komatsu zurück, um moderne Infrastruktur voranzubringen, wichtige Bodenschätze abzubauen, Wälder zu bewirtschaften und Technologien sowie Produkte zu entwickeln. Das globale Dienstleistungs- und Händlernetzwerk von Komatsu unterstützt die Arbeit der Kunden mit Daten und Technologien für gesteigerte Sicherheit, Produktivität und Leistung. Komatsu Europe International N.V.

