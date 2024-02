Startseite www.bedent.ch - Implantologie, Optik & Ergonomie Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-02-15 14:15. Knochenaufbau, Zahnimplantate, Lupenbrille & Dental-Mikroskop In der Welt der Zahnmedizin ist das Streben nach Präzision und Effizienz von entscheidender Bedeutung. Hier kommt bedent ins Spiel - ein führender Anbieter von Fortbildungen und Produkten für die dentale Implantologie sowie für optische und ergonomische Lösungen. Mit einem breiten Spektrum an hochwertigen Instrumenten und Schulungsangeboten trägt bedent dazu bei, dass Zahnärzte ihre Praxis auf das nächste Level bringen können. Ein herausragendes Merkmal von bedent ist seine Partnerschaft mit OSSTEM, dem weltweit meistverkauften Implantatsystem. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Zahnärzten, Zugang zu erstklassigen Implantatmaterialien und -technologien zu erhalten, die auf Innovation und Qualität setzen. Durch die Verwendung von OSSTEM-Implantaten können Zahnärzte ihren Patienten optimale Ergebnisse und langfristige Lösungen bieten. Ein weiteres innovatives Produkt, das bedent anbietet, ist EthOss Bone Graft - ein vollsynthetisches Material zur Knochenregeneration. Diese fortschrittliche Lösung bietet eine sichere und effektive Alternative zu traditionellen Knochenersatzmaterialien. Mit EthOss können Zahnärzte die Knochenheilung beschleunigen und die Erfolgsrate ihrer Implantatbehandlungen verbessern. Neben Implantaten und Knochenersatzmaterialien bietet bedent auch eine Reihe von optischen und ergonomischen Lösungen an, um Zahnärzten dabei zu helfen, ihre Arbeit effizienter und komfortabler zu gestalten. Zu den Highlights gehören Lupenbrillen mit LED-Stirnlampen und Dentalmikroskope, die von renommierten Herstellern wie CJ-Optik Germany angeboten werden. Diese hochmodernen Instrumente bieten eine herausragende Vergrößerung und Detailgenauigkeit, was eine präzise Diagnose und Behandlung ermöglicht. Die Ergonomie am Arbeitsplatz ist ein weiterer wichtiger Aspekt, den bedent berücksichtigt. Mit Admetec Lupenbrillen können Zahnärzte eine ergonomische Arbeitshaltung einnehmen, um Rücken- und Nackenbeschwerden zu vermeiden und ihre Produktivität zu steigern. Durch die Kombination von erstklassigen optischen und ergonomischen Lösungen unterstützt bedent Zahnärzte dabei, ihre Leistung zu optimieren und gleichzeitig ihre Gesundheit zu schützen. Was bedent von anderen Anbietern unterscheidet, ist sein ganzheitlicher Ansatz und sein Engagement für exzellenten Kundenservice. Neben hochwertigen Produkten bietet bedent persönliche Beratung und Schulungen für Zahnärzte an, um sicherzustellen, dass sie das Beste aus ihren Investitionen herausholen können. Das erfahrene Team von bedent steht den Kunden zur Seite, um sie bei der Auswahl der richtigen Produkte und Schulungen zu unterstützen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die ihren individuellen Anforderungen entsprechen. Ein weiterer Vorteil, den bedent bietet, ist die Möglichkeit des bequemen Einkaufs im Webshop. Hier können Zahnärzte jederzeit und von überall aus auf das gesamte Sortiment von bedent zugreifen und ihre Bestellungen bequem online aufgeben. Dies spart Zeit und Aufwand und ermöglicht es den Kunden, sich ganz auf ihre Patienten und ihre Praxis zu konzentrieren. Insgesamt ist bedent die ultimative Quelle für dentale Implantologie, Optik und Ergonomie. Mit erstklassigen Produkten, führenden Schulungen und exzellentem Kundenservice unterstützt bedent Zahnärzte dabei, ihre Praxis auf die nächste Stufe zu heben und ihren Patienten die bestmögliche Versorgung zu bieten. Entdecken Sie noch heute, wie bedent Ihnen helfen kann, Ihre beruflichen Ziele zu erreichen und Ihre Praxis erfolgreich zu führen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Impressum - bedent GmbH

