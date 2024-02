Startseite Nutzen Sie unseren Service, wenn es um den Datenschutz Cottbus geht Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-02-15 10:11. Unsere Festplattenvernichtung in Cottbus garantiert Unternehmen eine zuverlässige, datenschutzkonforme Datenlöschung und spart Zeit sowie mögliche Bußgelder. Viele Unternehmen geben die Verantwortung für den Datenschutz nur zu gerne an ihre Mitarbeiter ab. So leicht ist dies aber nicht, denn vielleicht haben diese gar keine Ahnung von der endgültigen Datenlöschung. Und bei Fehlern haftet am Ende der Firmeninhaber. Wenn Sie Bußgelder vermeiden möchten, weil Sie Opfer von Datenmissbrauch geworden sind, sollten Sie lieber richtig agieren. Wenden Sie sich an unserer Festplattenvernichtung in Cottbus , denn wir wissen wie es geht! Wir bieten Ihnen für die Datenzerstörung einen guten Preis und garantierten die endgültige Zerstörung aller Daten. Sie können uns auch gerne die Festplatten mit Computer übergeben, wenn dieser auch entsorgt werden soll. So brauchen Sie nichts auszubauen und können viel Zeit einsparen. Wir holen die Hardware bei Ihnen ab, beginnen sofort mit der Datenlöschung und entsorgen dann die alte Hardware. Sie sehen, mit unserer Datenträgervernichtung in Cottbus können Sie sich viel Arbeit sparen und sich trotzdem an den Datenschutz halten. Wir können auf viele Jahre Erfahrung zurückblicken und davon profitieren Sie mit Ihrem Unternehmen. Unsere Mitarbeiter sind selbstverständlich alle diskret, darauf können Sie sich verlassen. Für vertiefte Informationen, aktuelle Angebote und einen umfassenden Einblick in unsere Dienstleistungen besuchen Sie gern unsere Webseite. Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Auftrag! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: PRS Jakubowski ® Festplattenvernichtung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44339 Dortmund

Deutschland fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-c...

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de Die Firma "PRS Jakubowski ®" bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Pressekontakt: PRS Jakubowski ® Festplattenvernichtung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44339 Dortmund fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-c...

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten