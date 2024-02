Startseite Klimatechnik: Eine zukunftsträchtige Branche Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-02-14 19:18. Das österreichische Unternehmen Winninger, Experte auf dem Gebiet der Klimatechnik, setzt neue Maßstäbe in der Mitarbeiterkultur - und stellt jetzt neue Mitarbeiter*innen ein. Mit über 65 Jahren Erfahrung in der Branche ist die Ernst Winninger GmbH nicht nur der Spezialist in Sachen Klimatechnik , sondern auch im Bereich der Mitarbeiterführung. Im Zentrum von Winninger Kältetechnik stehen stets die Bedürfnisse der Kunden und Kundinnen und die der Angestellten. Das Unternehmen hat sich dem herausragenden Kundendienst verschrieben und die Firmenleitung ist sich bewusst, dass solch ein Ziel nur mit einem Team zu erreichen ist, das sowohl hoch motiviert als auch zufrieden ist. Aus diesem Grund schafft die "Ernst Winninger GmbH" nicht nur optimale Arbeitsverhältnisse, sondern zelebriert auch das Engagement ihrer Belegschaft in regelmäßigen Abständen. Im August 2023 hieß man bei Winninger einen neuen Lehrling willkommen - und weitere Lehrstellen sind zurzeit ausgeschrieben. Für junge Menschen, die einen Beruf im Bereich Kälte- und Klimatechnik ergreifen möchten, uns Lust auf ein familiäres und faires Arbeitsklima haben, bietet sich hier eine einmalige Chance. Alle Details finden sich auf der Website des Unternehmens unter: www.winninger.at . Das Streben von Winninger Kühlsystemtechnik ist es, die Wünsche ihrer Kunden mit höchster Qualität sowie schnell und erfolgreich umzusetzen. Dies wird durch ein Team sichergestellt, das nicht nur fachlich gut ausgebildet, sondern auch bestens motiviert ist. Deshalb legt man bei Winninger großen Wert auf die kontinuierliche Weiterbildung seiner Angestellten sowie auf die Ausbildung von Lehrlingen im eigenen Betrieb. Fachliche Kompetenz und menschliche Qualitäten - das sind die Eckpfeiler, die es Winninger ermöglichen, die Anforderungen ihrer Kunden effizient und wirtschaftlich zu erfüllen. Und genau deshalb ist es wichtig, dass die Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig Anerkennung finden! Interessenten, die mehr über das Unternehmen oder offene Stellen erfahren möchten, sollten die Webseite www.winninger.at besuchen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Ernst Winninger GmbH

Durch unsere große Vielfalt an Kälteanlagen und Klimaanlagen sowie unsere promte Beratung durch unsere Verkaufstechniker vor Ort finden wir sicher auch für Sie immer die besten Lösungen. Wir sind spezialisiert auf die Klimatisierung von: * Verkaufslokalen

* Büros, Serverräume

* Weinlagerräume

* Blumenlagerräumen

* Wohnungen Bei uns erhalten Sie hochqualitative

* Feinkostvitrinen

* Getränkekühlschränke

