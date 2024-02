Startseite Altmetall zu Bargeld: Schrottankauf in Dortmund Pressetext verfasst von Schrottabholung NRW am Di, 2024-02-13 12:19. Altmetall loswerden: Schrottabholungsservice in Dortmund

Die Entsorgung von Schrott und Metall ist ein wichtiger Bestandteil der Kreislaufwirtschaft und trägt maßgeblich zum Umweltschutz bei. Aus diesem Grund bietet die Firma Schrottabholung NRW ab sofort eine professionelle Schrott- und Metallabholung in Dortmund und Umgebung an.

Die Abholung von Schrott und Metall ist für Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen relevant. Oftmals sammeln sich im Laufe der Zeit unbrauchbare Gegenstände oder alte Geräte an, die Platz wegnehmen und nicht mehr benötigt werden. Doch was tun mit dem ganzen Schrott? Die Lösung bietet Schrottabholung NRW mit ihrer Abholung von Schrott und Metall. Egal ob alte Elektrogeräte, Autoteile oder sonstige Metallgegenstände - das Team von Schrottabholung Dortmund holt den Schrott direkt vor Ort ab und sorgt für eine fachgerechte Entsorgung.

Besonders für Unternehmen ist eine regelmäßige Schrott- und Metallabholung von großer Bedeutung. Durch die stetige Produktion von Metallabfällen entsteht ein hoher Entsorgungsaufwand, der nicht nur kostspielig, sondern auch zeitaufwendig ist. Schrottabholung NRW bietet hier eine zuverlässige und effiziente Lösung an. Durch die Abholung von Schrott und Metall direkt am Firmengelände wird nicht nur Platz geschaffen, sondern auch die Umwelt geschont.

Schnell und einfach: Schrottankauf in Dortmund und Umgebung

Schrottabholung Dortmund ist seit vielen Jahren im Bereich der Schrott- und Metallentsorgung tätig und verfügt über das nötige Know-how und die Erfahrung, um eine professionelle Abholung und Entsorgung zu gewährleisten. Mit modernen Fahrzeugen und geschultem Personal ist eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung garantiert. Zudem legt das Unternehmen großen Wert auf eine umweltgerechte Entsorgung und trägt somit aktiv zum Schutz unserer Umwelt bei.

Die Schrott- und Metallabholung von Schrottabholung NRW ist somit nicht nur eine praktische Lösung für Privatpersonen und Unternehmen, sondern auch ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz. Interessierte können sich jederzeit telefonisch oder per E-Mail an das Unternehmen wenden und einen Termin für die Abholung vereinbaren. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite: www.https://www.schrottabholung-nrw.com/schrottabholung-dortmund/



Pressekontaktdaten:

Diab Allawi

Schrotthändler

Berlinerstr 7

44866 Bochum

Telefon: 0152-02011567

E-Mail: info@schrottabholung-nrw.com

