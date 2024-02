Startseite Mobiler Schlüsseldienst in ganz NRW: Festpreisgarantie, 24h Notdienst, Innerhalb 30 min vor Ort, Kontakt: 01773659100 Pressetext verfasst von schluesses am So, 2024-02-11 23:41. Wir vom Schlüsseldienst Mangjolli sind Ihr vertrauenswürdiger, zuverlässiger und erfahrener Partner in allen Belangen rund um Schlüssel, Schlösser, Schließzylinder, Schließanlagen, Türöffnungen, Sicherheitstechnik und Einbruchschutz. Unser Schlüsseldienst ist in weiten Teilen des Rheinlandes und Niederrheins, des Ruhrgebietes und Bergischen Landes vertreten und zeichnet sich durch faire und günstige Pauschalpreise ohne versteckte Kosten aus. Wir sind ein Team aus hoch qualifizierten und erfahrenen Mechanikern und Monteuren und können Ihnen eine Vielzahl an Türen öffnen: Haus- und Wohnungstüren, Garagentore und Gartenhäuser, Briefkastenschlösser, Autos, Tresore, Schranktüren und Zimmertüren. Gern unterstützen wir Sie in besonderen Situationen und bei Notöffnungen, z.B. wenn Sie Ihren Autoschlüssel versehentlich im Wagen eingeschlossen haben und nicht mehr ins Auto hineinkommen, wenn sich das Garagentor nicht mehr öffnen lässt oder der Zahlencode des Tresors in Vergessenheit geraten ist. Der Schlüsseldienst Mangjolli ist außerdem Ihr Partner in Fragen des Einbruchschutzes und der Sicherheitstechnik. Wir sind für Sie da, wenn es darum geht, Türen und Fenster noch sicherer zu machen, Einbruchschäden zu beseitigen, Schlösser, Zylinder und Schließanlagen nachzurüsten und Ersatzschlüssel nachzumachen. Schlüsseldienst Mangjolli

Inhaber: Diar Mangjolli

Max-Eyth-Straße 11

46149 Oberhausen

Deutschland

Telefon: (0208)30993720

Mobil: (0177) 3659100

Web: www.schlüsseldienst-mangjolli.de