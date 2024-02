Startseite Herrliche, wunderschöne Osterservietten in den Farben und Styles der Saison Pressetext verfasst von Tischdeko-online am So, 2024-02-11 13:56. Für eine herrliche Osterfeier in der Familie sollten Sie unbedingt die wunderschönen Osterservietten in den Farben und Stilen der Saison nicht vergessen. Im Shop bei tischdeko-online - https://www.tischdeko-online.de/osterdeko-servietten-osterservietten/ finden Sie eine breite Auswahl an bunten, österlichen Servietten, die Ihr Osterfest noch festlicher machen. Diese festlichen Osterservietten sind nicht nur praktisch, sondern auch eine tolle Osterdeko für Ihren Tisch. Mit Ihrer schönen Tischdekoration, Tafeldeko und Servietten-Deko zaubern wir gemeinsam eine einladende Atmosphäre auf Ihren Ostertisch. Egal ob pastellfarbene Eiermotive, niedliche Hasen oder frühlingshafte Blumenmuster - die Auswahl an Osterservietten bietet für jeden Geschmack das Passende und trägt dazu bei, dass Ihre Osterfeier zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Noch mehr Frühlingsdeko und Osterdeko gibt´s hier: https://www.tischdeko-online.de/fruehlingsdeko-osterdeko/ - Tischdeko, Accessoires, Raumdeko für das Frühjahr, den Frühling und Ihre Osterfeier. Impressum

Tischdeko-online

Inhaber: Ralf Simer

Maria-Lenzen-Ring 42

D-46282 Dorsten

Telefon: +49 2362 201497

Telefax: +49 3212 2014960

WhatsApp: +49 2362 201497

E-Mail: kontakt@tischdeko-online.de

Internet: www.tischdeko-online.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE261701927 Anhang Größe frohe-ostern-euch-allen-servietten.jpg 201.19 KB hasen-ostern-osterhasen-ostereier-osterei-rosa.jpg 173.24 KB hase-osterservietten-osterhase-eukalyptus-bio-3-.jpg 47.68 KB Über Tischdeko-online Komplettes Benutzerprofil betrachten