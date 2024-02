Startseite XELLAR feiert mit leistungsstarkem Rohr- und Profilschweißmodul „X-Weld“ Messepremiere auf der Tube Pressetext verfasst von auchkomm am Do, 2024-02-08 13:37. · Einzigartig: Für große Materialdimensionen und hohe Geschwindigkeiten · Zahlreiche Schweißverfahren für nahezu sämtliche Stähle, Aluminium, Kupfer, Messing und Titan Marktheidenfeld, den 8. Februar 2024. Mit dem hochflexiblen und leistungsstarken Modul „X-Weld“ zum Schweißen von Rohren und Profilen feiert XELLAR Technologies seinen Einstand auf der Tube. Die hochproduktive Messepremiere des nordbayerischen Maschinenbauers kann je nach Bedarf Microplasma-, WIG-, Laser- und Hochfrequenzschweißen. Bei den meisten Verfahren erreicht sie Geschwindigkeiten bis 35 m/min, bei der Hochfrequenzvariante sogar 200 m/min. Dabei zeichnen sich die Schweißnähte durch eine hohe Güte aus: Sie erfüllen die anspruchsvollen Vorgaben der europäischen Norm EN 10217-7 DIN für geschweißte Stahlrohre unter Druckbeanspruchungen. Geschwindigkeiten und Materialdimensionen sind einzigartig Ebenso wie die hohen Geschwindigkeiten sind auch die verarbeitbaren Materialdimensionen nach Angaben von XELLAR in Europa einzigartig. „X-Weld“ ist für Rohre verschiedener Querschnitte mit Durchmessern zwischen 3 und 127 mm und Wanddicken zwischen 0,1 und 3 mm geeignet. Größere Abmessungen sind auf Anfrage mit Sonderlösungen möglich. Außerdem kann sie Profile mit Abmessungen von 10 mm bis 100 mm Seitenlänge schweißen – selbst mit komplexen Geometrien. Einsetzbar ist das Schweißmodul für zahlreiche Materialien – von niedriglegierten bis zu hochfesten Einfach-, Edel- und Duplexstählen, außerdem für Aluminium, Mangan, Kupfer, Messing und Titan. Es kann sowohl kalt- als auch warmgewalzte, galvanisierte wie nichtgalvanisierte und gebeizte sowie ungebeizte Oberflächen verarbeiten. XELLAR präsentiert das innovative „X-Weld“-Modul auf der Tube in Düsseldorf vom 14. bis 19. April an seinem Stand A14 in Halle 6. Für viele Anwendungen und Branchen Mit seiner Vielfältigkeit, Leistungsstärke und der hohen Güte seiner Schweißnähte eignet sich die Innovation von XELLAR für zahlreiche Anwendungen und Branchen. Längsnahtgeschweißte Hochdruckleitungen für Pumpen und Batteriezellen können mit „X-Weld“ genauso bearbeitet werden wie Rohre, bei denen hohe Anforderungen an Oberflächen gestellt werden. Dazu zählen unter anderem Leitungen für Abfüll- und Entsalzungsanlagen. Zielbranchen sind vor allem der Automobilbau, die Bauwirtschaft und die Lebensmittelindustrie. „X-Weld“ ist besonders sicher Das „X-Weld“-Element lässt sich flexibel in die modular aufgebauten XELLAR-Rollformanlagen integrieren, die für Materialbreiten von 200, 300 und 400 mm ausgelegt sind. Es ist wie alle Module komplett geschlossen, wodurch es höchste Standards hinsichtlich Arbeits- und Umweltschutz erfüllt. Die modular aufgebauten XELLAR-Rollformanlagen sind jederzeit nachrüstbar XELLAR-Rollformanlagen sind aufgrund ihres Baukastensystems äußerst variabel und eignen sich für den Einsatz in zahlreichen Branchen. Dadurch können Unternehmen Maschinenkosten deutlich reduzieren und wechselnde Produktreihen rasch und kostengünstig fertigen. Neben „X-Weld“ gibt es Module zum Rollformen, Stanzen, Ablängen, die sich per Plug & Play den jeweiligen Anforderungen entsprechend beliebig miteinander kombinieren und jederzeit nachrüsten lassen. Weitere Verfahren wie die Kunststoffextrusion oder das Ausschäumen, Verkleben und Verpacken von Profilen werden kundenindividuell realisiert. XELLAR-Rollformanlagen zeichnen sich außerdem durch eine ergonomische Gestaltung, einen kompakten, funktionalen Aufbau sowie eine intelligente Sensorik, Überwachung und Datenkommunikation aus. Über XELLAR Technologies und die PROFILMETALL-Gruppe Die XELLAR Technologies GmbH, ehemals Profilmetall Engineering GmbH, im mainfränkischen Marktheidenfeld bildet zusammen mit der Profilmetall GmbH in Hirrlingen, Landkreis Tübingen, die PROFILMETALL Gruppe. Diese ist der Spezialist für rollgeformte Metallprofile und Profilieranlagen. Als deutschlandweit einziger Anbieter bietet sie mit der Serienfertigung und dem Werkzeug- und Maschinenbau das gesamte Rollform-Know-How in einem Unternehmensverbund. Das Leistungsspektrum umfasst die Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von Profilieranlagen, Sondermaschinen und individuellen Profilierwerkzeugen einschließlich umfangreicher Serviceleistungen sowie die Serienfertigung montagefertiger Metallprofile im Kundenauftrag. Das innovative mittelständische Familienunternehmen mit 120 Mitarbeitern verfügt über nahezu fünfzig Jahre Erfahrung und kooperiert mit zahlreichen wissenschaftlichen Einrichtungen. Die europaweiten Abnehmer stammen aus vielen Branchen – vom Fenster-, Schaltschrank- und Automobilbau über die Möbel-, Elektro- und Solarindustrie bis hin zur Gebäude-, Lager- und Medizintechnik. Die PROFILMETALL Gruppe erzielte 2022 einen Umsatz in Höhe von 26 Mio. Euro. Ansprechpartner XELLAR Technologies GmbH: XELLAR Technologies GmbH, Dillberg 22, 97828 Marktheidenfeld

