Startseite Rohde & Schwarz präsentiert auf dem MWC 2024 seine Wi-Fi 7 Mehrkanal-Single-Box-Testlösungen für F&E und Produktion Pressetext verfasst von mepax am Do, 2024-02-08 04:31. Mit der weiteren Entwicklung der 5G-Technologie sollen Nicht-3GPP-Netzwerke wie öffentliche WLAN-Hotspots, Heim- und Enterprise-WLAN-Hotspots immer enger mit dem 5G-Kernnetz verwoben werden. Für die Smartphones von morgen gewinnen die nächsten Generationen der WLAN-Technologie, die leistungsfähiger und effizienter, aber auch komplexer sein werden, deswegen noch größere Bedeutung. Auf dem Mobile World Congress 2024 in Barcelona stellt Rohde & Schwarz seine neuesten Wi-Fi 7-Testlösungen für Forschung, Entwicklung und Produktion vor, um die ständig wachsenden Testherausforderungen im Zusammenhang mit der Technologie selbst sowie dem Parallelbetrieb mit LTE- und 5G-Mobilfunkstandards zu adressieren. Vorschlag BU: Der R&S CMX500 One-Box-Tester bietet jetzt auch Wi-Fi 7 Testfunktionalität. Rohde & Schwarz zeigt seinen R&S CMX500 Multitechnologie- und Mehrkanal-Signalisierungstester auf dem MWC 2024 mit neuen Wi-Fi 7-Testfähigkeiten. Mit dieser Funktionalität ermöglicht es der One-Box-Tester F&E-Ingenieuren von mobilen Endgeräten, den Betrieb ihres Designs mit zellularen und nicht-zellularen Standards der neuesten Generation in einem einzigen Geräte-Setup umfassend zu testen. Darüber hinaus verifiziert der R&S CMP180 Radio Communication Tester eine Signalform mit 480 MHz Bandbreite im Loopback-Modus. Damit beweist er sich auch über die Anforderungen von Wi-Fi 7 hinaus als zukunftssichere Lösung für Anwender in Forschung, Entwicklung und Produktion. Herausforderungen beim Testen des WLAN der nächsten Generation

Während der Markt für die sechste Wi-Fi-Generation, IEEE 802.11ax, immer noch wächst, ist die Entwicklung von Wi-Fi 7 oder IEEE 802.11be bereits in vollem Gange. Wi-Fi 7 ist die nächste Generation der Wi-Fi-Technologie, die für einen extrem hohen Datendurchsatz ausgelegt ist. Mit Übertragungsraten im zweistelligen Gigabit-Bereich und niedriger Latenz entspricht es der wachsenden Nachfrage nach Video-Streaming-, Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Anwendungen in extrem hoher Auflösung. Die wichtigsten Faktoren für den höheren Durchsatz sind eine erweiterte Kanalbandbreite von 320 MHz, bis zu 16 Spatial Streams und die Verwendung der 4096 QAM-Modulation. Für den noch nicht definierten Wi-Fi 8-Standard (IEEE 802.11bn) sind überdies noch größere Kanalbandbreiten im Gespräch. Rohde & Schwarz begegnet diesen komplexen Anforderungen mit seinen auf dem MWC in Barcelona vorgestellten Lösungen zum Testen von Wi-Fi 7 und künftigen Technologien. R&S CMX500 mit neuen Wi-Fi 7-Funktionen für Forschung und Entwicklung

Bei der Entwicklung von WLAN-Geräten müssen Messungen der HF-Sende- und Empfangscharakteristiken unter realistischen Bedingungen im Signalisierungsmodus durchgeführt werden. Der R&S CMX500 One-Box-Tester ist ein Multitechnologie- und Mehrkanal-Signalisierungstester, der jetzt mit integrierter Wi-Fi 7-Testfunktionalität verfügbar ist. Insbesondere bei Wi-Fi 7, wo Multi-Link-Operation (MLO) ein Schlüsselmerkmal darstellt, ist eine Testumgebung, die mehrere HF-Ketten bietet, von entscheidender Bedeutung. Die große Flexibilität des Testers, die Unterstützung mehrerer Funktechnologien und die integrierten IP-Testfunktionen machen ihn zu einer vielseitigen Lösung für eine Vielzahl Wi-Fi 7-spezifischer Tests, wie z.B. Tests von 2x2 MIMO, 6-GHz-Band mit Out-of-Band-Erkennung und Koexistenz sowie E2E-Tests. Testen von WLAN-Offloading mit Voice over WLAN in einem einzigen Gerät

Beim WLAN-Offloading handelt es sich um die Übermittlung von Daten, die ursprünglich für die Mobilfunknetze vorgesehen waren, über WLAN. Es trägt dazu bei, die über die Mobilfunkbänder übertragene Datenmenge zu reduzieren, sodass Bandbreite für andere Benutzer freigegeben wird. Es wird auch verwendet, um die Dienstkontinuität in Szenarien sicherzustellen, in denen die Mobilfunkabdeckung unzureichend ist, aber ein WLAN-Hotspot verfügbar ist, der die Verbindung übernehmen kann. Beispielsweise kann der Handover von einem Mobilfunknetz zu WLAN während eines Sprachanrufs – oft auch als Voice over WLAN bezeichnet – dazu dienen, die Unterbrechung eines Telefongesprächs zu vermeiden. Auf dem MWC zeigt Rohde & Schwarz den R&S CMX500 und demonstriert Tests von nahtlosem Traffic Offloading sowie der Zusammenarbeit von 5G-Mobilfunk und WLAN mit einer Single-Box-Lösung. Das neu integrierte Non-3GPP Interworking Function-Gateway (N3IWF) im R&S CMX500 macht das Gerät zu einer benutzerfreundlichen Lösung zum Testen von WLAN-Offloading mit Voice over WLAN und ermöglicht Geräteherstellern und Netzbetreibern effiziente Tests dieser Anwendungen. Darüber hinaus bietet die integrierte Funktion zur POLQA-Sprachqualitätsmessung des R&S CMX500 eine umfassende und kostengünstige Lösung, um die Erlebnisqualität für Voice-over-WLAN-Anwendungen in einer frühen Entwicklungsphase sicherzustellen. Zukunftssicherer R&S CMP180 F&E- und Produktionstester

In der Produktionsphase von WLAN-Geräten werden alle HF-Messungen im Non-Signaling-Modus durchgeführt, um Zeit zu sparen. Rohde & Schwarz hat den R&S CMP180 Radio Communication Tester für diesen Zweck optimiert. Das Gerät unterstützt zahlreiche zellulare und nicht-zellulare Technologien wie Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 und 5G NR FR1 bis Frequenzen von 8 GHz mit Bandbreiten von bis zu 500 MHz. Mit seiner großen Bandbreite demonstriert der R&S CMP180 auf dem MWC seine Fähigkeit zur Verifizierung einer WLAN-Signalform mit 480 MHz Bandbreite im Loopback-Modus, einen möglichen Signalformkandidaten für den bislang noch nicht definierten Wi-Fi 8-Standard (IEEE 802.11bn). Das kosteneffektive Gerät beweist mit dieser Funktionalität, dass es nicht nur für Anwender in der Produktion, sondern auch in Forschung und Entwicklung eine zukunftssichere Lösung darstellt. Zwei Analysatoren, zwei Generatoren und zwei mal acht HF-Ports sind in den R&S CMP180 integriert, sodass 2x2-MIMO-Tests mit einem einzigen Gerät unterstützt werden. Es können außerdem auch zwei R&S CMP180-Geräte kombiniert werden, deren vier Analysatoren und Generatoren dann effiziente Tests von 4x4-MIMO-Zugangspunkten ermöglichen. Rohde & Schwarz präsentiert sein umfassendes Portfolio an Messtechniklösungen für das WLAN der nächsten Generation auf dem Mobile World Congress 2024 in der Fira Gran Via in Barcelona in Halle 5, Stand 5A80. Weitere Informationen über WLAN-Testlösungen von Rohde & Schwarz finden sich unter: https://www.rohde-schwarz.com/wlan www.rohde-schwarz.com

