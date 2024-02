Startseite Premiere von "Mysteria: Einblicke ins Unerklärliche" mit Magier Oliver Henke im Rabbit Hole Theater in Essen! Pressetext verfasst von Oliverh82 am Mi, 2024-02-07 16:29. In Essen herrscht am 7. Februar 2024 eine aufregende Atmosphäre, denn die Spannung steigt ins Unermessliche! Das Rabbit Hole Theater bereitet sich mit großer Vorfreude darauf vor, seine Tore für ein unvergleichliches Ereignis zu öffnen, das die Grenzen der Vorstellungskraft sprengen wird: die Premiere von Magier Oliver Henkes bahnbrechender Magieshow. Am 4. Mai 2024 werden die Zuschauer in eine faszinierende Welt namens "Mysteria: Einblicke ins Unerklärliche" eintauchen – eine Reise voller verblüffender Magie und unerschöpflicher Kreativität. Seien Sie live dabei, wenn das Rabbit Hole Theater die allererste Aufführung von Zauberkünstler Oliver Henke und seiner mitreißenden Show präsentiert. "Mysteria: Einblicke ins Unerklärliche" ist eine meisterhafte Fusion aus visueller Zauberkunst und geistiger Magie. Doch handelt es sich wirklich um Magie? Das Publikum wird nicht nur Zeuge sein, sondern aktiv am Geschehen teilnehmen. Ihre Entscheidungen werden den Verlauf der Show beeinflussen, während Sie in das Geschehen eingebunden werden.

Hinter den Kulissen hat ein kreatives Team unermüdlich gearbeitet, um sicherzustellen, dass jede Facette dieser Show bis zur Perfektion ausgearbeitet wird. Von der Auswahl der Kunststücke bis hin zu den fesselnden Präsentationen wurde jedes Detail mit größter Hingabe geplant, um eine Welt zu schaffen, die die Grenzen der Realität überschreitet. "Wir können es kaum erwarten, diese Premiere mit unserem Publikum zu teilen", sagt Regisseur Dominik Hertrich. "Diese Show ist das Ergebnis von Teamarbeit, Leidenschaft und grenzenloser Kreativität, und wir freuen uns darauf, die Zuschauer in eine Welt des Unfassbaren zu entführen." Seien Sie Teil dieses außergewöhnlichen Ereignisses und erleben Sie die Magie von Oliver Henke im Rabbit Hole Theater in Essen.

Veranstaltungsdetails:

Datum: 4. Mai 2024

Ort: Rabbit Hole Theater, Essen Viehofer Pl. 19

Einlass: 19:30 Uhr

Showbeginn: 20:00 Uhr

Tickets: Erhältlich unter https://rabbithole-theater.de oder an der Abendkasse Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Pressekontakt: Dominik Hertrich Rabbit Hole Theater

Telefon: +49 (0)170 810 64 69

E-Mail: follow@rabbithole-theater.de Über das Rabbit Hole Theater: Das Rabbit Hole Theater ist ein innovatives Theater in Essen, das sich der Förderung von zeitgenössischen und experimentellen Produktionen verschrieben hat. Mit einem engagierten Team von Künstlern und Kreativen strebt das Theater danach, einzigartige und fesselnde Erlebnisse für sein Publikum zu schaffen. Möchten Sie mehr über Oliver erfahren und herausfinden, wo und für wen der Magier bereits seine Kunst präsentiert hat? Besuchen Sie seine Homepage unter: https://oliver-henke.com Über Oliverh82 Komplettes Benutzerprofil betrachten