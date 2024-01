Startseite Software-Update: Verlustfreie 3D/CAD Daten-Konvertierung Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-01-29 09:05. Konverter "3D_Evolution" mit nahtloser Integration von 3D/CAD Systemen Der deutsch-französische Software-Pionier CoreTechnologie stellt den weiterentwickelten CAD Konverter 3D_Evolution für die nahtlose Integration von 3D / CAD Systemen sowie Downstream-Anwendungen vor. Durch optimiertes Speichermanagement hat die neue Software-Version eine verbesserte Verarbeitungsgeschwindigkeit und ermöglicht eine optimierte Verarbeitung großer Modelle. Die aktuelle Konverter-Version bietet Ingenieuren und Designern eine leistungsfähige Lösung für die präzise und effiziente Umwandlung von CAD Daten in verschiedene Formate. Die neuen Schnittstellen werden den aktuellen Anforderungen der Industrie gerecht. Von den neuen Funktionen profitieren Nutzer, die auf 3D Modellierung und Design sowie auf 3D Modelle als führende Informationsquelle bei der Entwicklung komplexer Produkte angewiesen sind. Universelle Kompatibilität Die neue Version von 3D_Evolution unterstützt eine breite Palette von CAD Formaten wie Catia, Nx, Creo, Solidworks, Solidedge, Inventor, Step und Jt. Damit erleichtert das Tool reibungslose Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen und die Zusammenarbeit in Entwicklungsumgebungen mit unterschiedlichen CAD Systemen. Der eigens für die Datenkonvertierung geschaffene Geometriekern erlaubt hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Übersetzung von CAD Daten. So bleiben komplizierte Konstruktionsdetails während des Konvertierungsprozesses lückenlos erhalten. Mit der intuitiven Benutzeroberfläche vereinfacht die neue Software-Version komplexe und zeitintensive Konvertierungsaufgaben. Dies ermöglicht dem Nutzer eine einfache Navigation durch die Software sowie einen optimierten und automatisierten Arbeitsablauf. Insbesondere in modernen Produktentwicklungsumgebungen werden große Datenmengen zwischen den verschiedensten 3D Software Lösungen in kürzester Zeit ausgetauscht, um die verschiedenen Entwicklungspartner zu integrieren. Hier spielt die Datenqualität eine große Rolle, die 3D_Evolution durch automatische Korrekturfunktionen verlässlich generiert. Weitere Informationen zur Software sind abrufbar unter www.coretechnologie.de/produkte/3d-evolution (https://www.coretechnologie.de/produkte/3d-evolution).

+++ Der Software-Hersteller CoreTechnologie (CT) wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deutschland in der Nähe von Frankfurt am Main sowie Niederlassungen in Frankreich, Japan und den USA. Das Unternehmen ist der führende Anbieter von 3D Computer Aided Design (CAD)-Konvertierungssoftware, bekannt als 3D_Evolution™ (Konvertierung, Reparatur, Vereinfachung, Analyse), 4D Additive™ (3D-Printing Software-Suite), 3D_Analyzer™ (CAD-Viewer mit Analysewerkzeugen) sowie 3D_Kernel_IO (CAD Interfaces SDK). Die Mission des Unternehmens ist es, die MCAD-Interoperabilität in der Wertschöpfungskette des Designs zu optimieren und maßgeschneiderte Lösungen für die PLM-Integration und Prozessautomatisierung zu entwickeln. Das Kundenportfolio von CoreTechnologie umfasst weltweit über 600 international tätige Unternehmen aus der Automobil-, Aerospace-, Maschinenbau- und Konsumgüterindustrie sowie führende Hersteller von 3D Software. Firmenkontakt

