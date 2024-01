Premifair bringt zuckerfreie Schokolade von Paccari auf

den Markt: Zuckerfreier Genuss ohne Verzicht auf

Qualität

München, 24. Januar 2024 – Premifair präsentiert eine Erweiterung des Paccari

Sortiments: Zuckerfreie Schokoladen, die puren Genuss ohne Kompromisse

versprechen. Paccari verarbeitet dabei weiterhin besten Edelkakao für die Erweiterung

des zuckerfreien Sortiments und trifft auch so den süßen Nerv der Konsumenten. Denn

das Interesse nach zuckerfreien und -armen Produkten steigt. Qualität und Geschmack

bleiben dabei nicht auf der Strecke, ganz im Gegenteil.

Premifair präsentiert auf der diesjährigen ISM in Köln im Fachhandelsbereich „Finest

Creations“ in Halle 5.2 an Stand E34 zwei außergewöhnliche zuckerfreie Schokoladentafeln.

Zuckerfreier Genuss ohne Kompromisse

Verbraucher sind auf der Suche nach zuckerreduzierten oder -freien Lebensmitteln, aber nicht

auf Kosten des Geschmacks. Paccari ist bekannt für dunkle Edelschokoladen mit einem

Kakaogehalt von 60% bis 100%, also mit deutlich weniger Zucker im Vergleich zu

herkömmlicher Milchschokolade. Noch dazu wird hier entweder Vollrohrzucker oder

Kokosblütenzucker in Bio-Qualität verarbeitet statt konventionellem Industriezucker.

Auslöser für die Einführung der neuen Tafeln waren zahlreiche Kundenanfragen, denn die

rohen Sorten ab 70% Kakao sind bei Schokoladenliebhabern zwar sehr beliebt, doch für den

Geschmack mancher ist der Kakaogehalt zu hoch. Das übliche Angebot in der

Schokoladenbranche an zuckerfreien Schokoladen enthält oftmals eine Menge künstlicher

Süßstoffe und Aromen und lässt in puncto Geschmack und Qualität viel zu wünschen.

Premifair schließt diese Lücke, und bleibt dem premium Standardsortiment bei Geschmack

und Aussehen dabei weiterhin treu. So hat sich Premifair dazu entschlossen, zwei Paccari

Sorten mit 60% Kakaogehalt ganz ohne Zucker auf den Markt zu bringen. Die zuckerfreie

Produktpalette startet mit zwei Sorten - klassisch mit purem Kakao und fruchtig-frisch mit

Maracuja. Weitere Sorten werden nach und nach folgen.

Wie beim Standsortiment kommen diese zwei neuen Bio Schokoladen auch ohne

Konservierungsstoffe aus und sind vegan sowie gluten-, soja- und laktosefrei.

Zwei Sorten, gesüßt mit Erythrit

Paccari setzt hierbei auf Bio Erythrit. Dieser Zuckerersatzstoff wird aus natürlichen und

nachwachsenden Rohstoffen gewonnen und wird mittels Fermentation von Traubenzucker aus

Mais oder Früchten hergestellt.

„Erythrit ist mit nur 0,2 kcal pro Gramm kalorienarm, gut verdaulich und hat kaum Einfluss

auf Blutzucker- und Insulinspiegel, da der Körper es nicht verstoffwechselt“, so Mònica Riera

Willius, Inhaberin von Premifair. „Mit dem Hinweis „Erythrit“ auf den Tafeln, können sich

Schokoladen Liebhaber sicher sein, nicht nur großartigen Geschmack, sondern auch beste

Inhaltsstoffe in ihren Händen zu halten. Dank der Verwendung hochwertiger Kakaobohnen

entfaltet sich der volle Geschmack des Edelkakaos in all seiner Vielfalt.“

Mit den zuckerfreien Produkten von Paccari wendet sich Premifair auch an Diabetiker, die

edlen Kakaogeschmack genießen möchten. Die zuckerfreien Tafeln sind ab sofort auf

paccari.de/shop und im Fachhandel erhältlich (UVP 4,09 Euro).

Das Sortiment von Paccari ist im gehobenen Süßwarenhandel und Feinkostgeschäften, in BioFachmärkten und Reformhäusern sowie in ausgewählten Märkten im selbstständigen

Lebensmitteleinzelhandel erhältlich.

Über Paccari

Paccari stellt in Ecuador hochwertige Bio-Schokolade her. Das Unternehmen mit Sitz in Quito wurde

2002 von Carla Barbotó und Santiago Peralta gegründet. Ihre Vision: beste Rohstoffe, innovative

Rezepturen und nachhaltige Produktion zu fairen Preisen. Mit dem Konzept „From Tree to Bar“ hat

das Gründerpaar zudem die noch von der Kolonialzeit geprägte Kakaoindustrie revolutioniert. Statt die

Kakaobohnen zu exportieren, steht Paccari für eine Wertschöpfungskette im eigenen Land – vom

Anbau der Kakaopflanze bis zur fertigen Schokolade.

Paccari bedeutet „Natur” in Kichwa, eine der Sprachen der indigenen Völker im Andenraum. Dem

Namen und seiner Philosophie verpflichtet, setzt das Unternehmen auf biodynamischen Anbau und

nachhaltige Herstellung. Paccari arbeitet direkt in langfristiger Zusammenarbeit mit über 4.000

Kleinbauern zusammen.

Paccari ist in mehr als 40 Ländern weltweit vertreten und hat über 450 Auszeichnungen für die

Qualität und die Eigenschaften seiner Produkte erhalten. Vor allem bei den International Chocolate

Awards zählt Paccari seit 2012 jedes Jahr zu den besten Schokoladen der Welt.

www.paccari.de

Über Premifair

Premifair ist der Importeur sowie die Vertriebs- und Handelsgesellschaft von hochwertigen

Edelschokoladen, die im Ursprungsland Tree to Bar oder Bean to Bar produziert werden.

Gegründet wurde das Unternehmen Ende 2019 von Mònica Riera Willius. Premifair steht für Premium

Qualität und fairen Umgang mit den Erzeugern. Seit Ende des Jahres 2020 hat die Gründerin die

exklusiven Rechte, Paccari in Deutschland und Österreich zu vertreiben. Ende 2023 ist die Marke

Paradai Chocolate aus Thailand hinzugekommen.

Premifair ist Ansprechpartner für Chocolaterien, Feinkostgeschäfte, gehobene Bioläden und

Reformhäuser sowie für Gastronomen. Innerhalb der ersten vier Jahre konnte Mònica Riera Willius

über 200 Geschäftskunden für das breite Edelsortiment gewinnen.

