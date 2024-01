Startseite Heiße Maßnahmen gegen frostige Füße Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-01-23 20:29. In der kalten Jahreszeit nehmen Erkältungen zu, oft eingeleitet durch kalte Füße und Hände. Hier erfahren Sie, wie Sie sich wirksam dagegen schützen und Erkältungen vorbeugen können. Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, dass Kälte allein eine Erkältung verursacht. Die Wahrheit ist, dass anhaltende Kälte an den Füßen die Blutzirkulation in den Atemwegen verlangsamt. Dies führt dazu, dass die Nasenschleimhäute auskühlen und austrocknen, was Erkältungsviren den Weg erleichtert. Daher steigt bei kalten Füßen das Risiko, sich zu erkälten. Die kundigen Experten vom Saunahersteller von "Sauna + Spielplatzbau GMBH", bieten folgende Tipps, um kalten Füßen entgegenzuwirken: • Tragen Sie warme Socken und angemessenes Schuhwerk, um die Füße vor Kälte zu schützen. Viele Menschen unterschätzen, wie schnell sie auf eisigen Untergründen zwischen Haus, Auto und Büro kalte Füße bekommen können.

• Regelmäßige warme Fußbäder, besonders in der Übergangszeit, halten die Füße warm und tun dem gesamten Körper gut.

• Fußgymnastik verbessert nicht nur die Beweglichkeit, sondern auch die Wärmezirkulation in den Füßen. Diese Übungen können ganz einfach in den Arbeitsalltag integriert werden.

• Durch Fußmassagen wird die Durchblutung gefördert, was hilft, Füße warmzuhalten.

• Allgemeine körperliche Aktivität fördert eine gute Durchblutung und hilft so, das Auskühlen von Händen und Füßen zu vermeiden.

