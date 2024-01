Startseite Ghostwriter testen – aber wie? Pressetext verfasst von DrFranke am Di, 2024-01-23 19:37. Die Frage, ob ein auf Ghostwriting spezialisiertes Unternehmen seriös ist, sollte sich jeder Kunde stellen. Obwohl es keine letztendliche Garantie gibt, ist es hilfreich, die positiven und negativen Anzeichen zu deuten und selbst die Initiative zu ergreifen. Gespräch

Es ist sinnvoll, den Ghostwriter oder die Agentur (z.B. https://drfranke.de) zunächst zu kontaktieren, um zu prüfen, inwieweit der Auftrag erfüllbar ist: Weist die Agentur die nötigen Kandidaten für den Text auf? Kennt der ausgewählte Schreiber die Fachbegriffe, die Methoden und Denkmuster des jeweiligen Wissenschaftsbereichs? Probetext

Wer einen großen Auftrag an Ghostwriter vergeben möchte, sollte sich zunächst einmal einen Probetext schicken lassen oder einen kleineren Auftrag an die Agentur vergeben – wird dieser zur Zufriedenheit erfüllt, spricht dies für die Qualität des Schreibers. Eine Anmerkung zum Auftrag, wonach derselbe Ghostwriter erneut herangezogen werden soll, ist dann für beide Seiten hilfreich.

Was aber, wenn der Probetext die Erwartungen nicht erfüllt?

Dies kann bedeuten, dass die herangezogene Agentur nicht in der Lage ist, das Thema zu bearbeiten – es kann aber auch bedeuten, dass die Ziele nicht klar genug genannt wurden. Um derartige Missverständnisse – die in allen Branchen vorkommen können – zu vermeiden, ist eine klare, nachvollziehbare Absprache nötig. Je mehr Informationen ausgetauscht werden, je mehr der Ghostwriter die Schreib- und Denkweise des Kunden und die Besonderheiten des Themas kennenlernt, umso geringer wird die Gefahr von Abweichungen. Niemand muss „die Katze im Sack“ kaufen – auch wenn weniger seriöse Agenturen alles tun, um sich nicht in die Karten blicken zu lassen. Die Zusammenarbeit

Entspricht der Probetext dagegen den Erwartungen oder übertrifft diese, so können Kunden auch während des gesamten Arbeitsprozesses die Aufsicht über ihren Text behalten: Regelmäßige Rücksprachen und die Aufteilung der Textlieferungen sowie Zahlungen in mehreren Segmenten minimieren das Risiko für Kunden.