Startseite Fußball Design Sessel: Fußball-Begeisterung entfesseln Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-01-23 08:41. Bereit für die EURO 2024? Neue Marketingmöglichkeiten für das Fußball-Event des Jahres: Mit lillus Champion werden & nachhaltigen Volltreffer landen! Nur noch wenige Monate: Deutschland ist in diesem Sommer Gastgeber der UEFA-Fußball-Europameisterschaft. Die Vorbereitungen für den Start am 14. Juni 2024 laufen auf Hochtouren - auch bei lento und der Sportstyle Premium-Marke lillus! Wie bei anderen Fußball Großereignissen in der Vergangenheit werden Millionen Fans erwartet, die die Spiele verfolgen: in den zehn EM-Stadien, beim Public Viewing, auf Fanfesten in ganz Deutschland und Zuhause. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an das Großevent: Markenpräsenz und Sichtbarkeit, Kundenbindung und Aktivierung, Umsatzsteigerung, Imageaufbau und vieles mehr. Unternehmen aus den verschiedensten Branchen, darunter Gastronomie, Hotellerie, Eventveranstalter, Stadionbetreiber und die Sportindustrie, suchen nach Möglichkeiten, ihre Kunden auf besondere Weise über das sportliche Großereignis zu begeistern und langfristig an sich zu binden. "Wir merken schon seit einigen Monaten, dass die Nachfrage nach unseren Ballsesseln und Stühlen in Vorbereitung der EURO 2024 steigt", sagt Mario Felsch, Geschäftsführer der lento GmbH & Co. KG. "Oft geht es unseren Kunden darum, spezielle VIP Sitzplätze zu schaffen oder Gewinne für ein Tippspiel vorzubereiten. In jedem Fall werden kreative Einrichtungslösungen gesucht, die auffallen und bleibende Erinnerungen schaffen." Denn mit der Marke lillus bietet der Sitzmöbelhersteller im Rahmen der Europameisterschaft ein Angebot, das kaum besser passen könnte: Sessel und Stühle Fußball Design. Genauso wie der Fußball Millionen Menschen begeistert, begeistern die ausdrucksstarken Sitzplätze - im öffentlichen Raum und Zuhause. Die speziellen Möbel in Ballform erinnern an die großen und kleinen Geschichten des Sports, suchen das Einzigartige, Unverwechselbare und begeistern durch Handwerk und Tradition. "Der Sport schreibt universell verständliche Geschichten. Es geht um Sieger und Verlierer, um Drama und Emotionen. Das versteht jeder, das berührt jeden, weltweit. Und genau das findet sich in unseren Möbeln", so Mario Felsch weiter. Was 2006 mit einem Loungesessel seinen Anfang nahm, ist inzwischen zu einer echten Großfamilie ausgewachsen. Schon lange ergänzen kompaktere Stühle als Barhocker oder Drehstuhl das Sortiment, vor allem für Bereiche, in denen das Platzangebot begrenzt ist. Als Hommage an die berühmtesten Spielbälle der Geschichte werden für das fußballbegeisterte Heimatland des deutschen Herstellers gleich 2 detailgetreu nachempfundene Modelle angeboten: wembley (https://lillus-world.com/wembley/)ist als exaktes Abbild der legendären Spiele der 1950er und 1960er Jahre klassisch in Brauntönen gehalten. Und hattrick (https://lillus-world.com/hattrick/), der den bis heute für Fußbälle charakteristischen schwarz-weißen Farb-Mix zeigt. Durch die vielfältigen Optionen zur Individualisierung der Möbel im Corporate Design ermöglicht es der Hersteller für Unternehmen, ihre Identität in den Fokus zu rücken. Materialien und Farben werden auf Wunsch des Kunden angepasst. Auch Firmenlogos können mittels Bestickung angebracht werden. So werden die ästhetischen Möbelstücke zu maßgeschneiderten Markenbotschaftern. Jeder Ballsessel wird in Handarbeit gefertigt. Rund 4 bis 6 Wochen dauert die Fertigung vom Auftrag bis zur Auslieferung. Großen Wert legt der Hersteller dabei auf den Einsatz hochwertiger Materialien und das Qualitätssiegel Made in Germany. Noch bis Ende April sind Bestellungen möglich, wenn sichergestellt sein soll, dass die Fußball Sessel und Stühle rechtzeitig geliefert werden können. Um die Beschaffung vor allem für Firmen- und Privatkunden zu optimieren und die Realisierung von Einrichtungsobjekten zu erleichtern, bietet der Hersteller neben dem klassischen Kauf auch alternative Finanzierungsmöglichkeiten. So haben Kunden die Möglichkeit, Zahlungen auf 3, 6 oder 12 Monate zu verteilen. Oder Möbel Leasing, Miete oder Mietkauf zu nutzen. lillus ist eine Premium-Marke von lento, einem deutschen Hersteller hochwertiger ergonomischer Bürostühle und Möbel. Die ausgefallenen Sitzmöbel richten sich an Unternehmen, Architekten und Planer ebenso an wie Privatkunden und empfehlen sich überall dort, wo Sport eine Rolle spielt, wo er auf hohem Niveau betrieben oder konsumiert wird. Vor allem Eigenständigkeit, Individualisierbarkeit und Qualität der Produkte zeichnen lillus auf dem internationalen Interior-Markt aus. Bereits seit 2006 werden die außergewöhnlichen Möbelstücke kundenindividuell in Deutschland gefertigt. Kontakt

