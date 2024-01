Startseite Ghostwriting: Wenn Texte zum Problem werden Pressetext verfasst von DrFranke am Mo, 2024-01-22 18:07. Ghostwriting - Unterstützung in vielen Bereichen

Ein Großteil der Bevölkerung assoziiert „Ghostwriting“ auf den ersten Blick entweder mit dem akademischen Umfeld oder der Welt der Stars und Sternchen, die Autobiographien und Bücher von fremden Autoren schreiben lassen. Dabei ist das Feld des Ghostwritings viel breiter als so mancher denkt. Per Definition beschreibt der Begriff Ghostwriting im eigentlichen Sinne, dass ein Auftrags-Autor einen Text verfasst, jedoch bei Veröffentlichung nicht genannt wird. Der Schreiber bleibt sozusagen „geisterhaft“ im Hintergrund. Heute steigt der Kostendruck für private Unternehmen und auch für öffentliche Kommunen stetig an. So ist es nicht verwunderlich, dass mittlerweile externe Anbieter die Recherche und das Verfassen spezieller Texte übernehmen. Somit ist das Ghostwriting nichts anderes als ein Outsourcing von Textarbeiten. Wenn Texte zum Problem werden

Die Herausforderungen für Unternehmen oder öffentliche Verwaltungen im Bereich der erfolgreichen Unternehmenspräsentation sind groß. Auf diesem Gebiet gilt es, viele Faktoren zu berücksichtigen, um zu jeder Zeit zielgerichtete, aussagekräftige und überzeugende Worte zu finden. Gerade im Bereich kleiner und mittelständischer Unternehmen fehlen hierzu oft die Ressourcen in den Abteilungen oder der Geschäftsleitung oder einfach die Zeit. Hier helfen die Leistungen eines Ghostwriters weiter. Das Portfolio reicht von der Hilfestellung bei Schreibblockaden über die Recherche bis hin zur Plagiatsprüfung. Im Zuge wissenschaftlicher Veröffentlichungen steht ein professionelles Ghostwriterteam bei Fragen, Problemen und der Auswertung wissenschaftlicher Studien mit Rat und Tat zur Seite. Ghostwriting – individuell und vielseitig

Die Vorteile einer Ghostwriting-Agentur liegen auf der Hand: Hier sind Spezialisten aus den unterschiedlichsten Fachbereichen beschäftigt. So ist ein seriöser Ghostwriter in der Lage, seine Servicedienstleistungen für die unterschiedlichsten Branchen anzubieten – ganz so, wie es seinem eigenen wissenschaftlichen Background entspricht. Beispielsweise unterstützt er Unternehmen, Unternehmensberatungen, Pharmaunternehmen oder öffentliche Verwaltungen bei der Erstellung von wissenschaftlichen Studien,

Studienauswertungen und -berichten,

fachspezifischen Artikeln,

wissenschaftlich fundierten Beratungskonzepten,

Standort-Marktstudien und

Businessplänen oder

Fachbüchern. Damit diese Veröffentlichungen den jeweiligen branchenspezifischen Ansprüchen und Anforderungen gerecht werden und zudem wissenschaftlichen Überprüfungen standhalten, ist diese umfangreiche Arbeit – in adäquater Qualität – mittlerweile kaum mehr von Unternehmen oder öffentlichen Verwaltungen zu leisten. Fachspezifische und umfassende Hilfe vom Spezialisten https://drfranke.de

Ein Ghostwriter oder eine Ghostwriting-Agentur sind – entgegen landläufiger Meinungen – keinesfalls nur für das reine Erstellen von Texten zuständig. Zu den umfassenden Leistungen eines Ghostwriters gehören auch die beratenden Tätigkeiten, das Recherchieren und Validieren von Primär- und Sekundärquellen sowie das Redigieren vorhandener Texte. Auch umfangreiche Plagiatsprüfungen können bei einer Ghostwriting-Agentur in Auftrag gegeben werden. Die Frage, ob und wann es sinnvoll ist, einen Ghostwriter zu beschäftigen, ist schnell beantwortet. Gerät der Auftraggeber in einer gewissen Art und Weise – zeitlich, inhaltlich oder fachlich – an seine Grenzen und leidet darunter dann die Qualität des Textes, ist in jedem Falle ein Ghostwriter die bessere Lösung. Dr. R. Franke

