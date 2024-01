Startseite Medizinische Massagepraxis Bollhalder - Massage St. Gallen Pressetext verfasst von Faszientherapie am Mo, 2024-01-22 10:37. Die Medizinische Massagepraxis Bollhalder wurde bereits im Jahr 2003 gegründet und bietet seither effektvolle und wohltuende Massagetechniken in modernen und hellen Praxisräumlichkeiten in St. Gallen an. Das fachkundige und wirkungsvolle Massageangebot beinhaltet Medizinische Massage St. Gallen, Lymphdrainage St. Gallen, Sportmassage St. Gallen und Vieles mehr. Durch geschultes Fachwissen wird den Kunden ein Weg gezeigt um dem Körper Gutes zu tun. Ob man an Muskelverspannungen, Nacken- und Schulterschmerzen oder Kopfschmerzen und Migränebeschwerden leidet, die Medizinische Massagepraxis Bollhalder ist die richtige Adresse um diese zu beheben! Auch für Schmerzen in Kreuz und Ischias oder für Beschwerden des Bewegungsapparates hat das professionelle Team die richtige Therapie zur Auswahl. Darüber hinaus wird eine Faszientherapie angeboten, welche das Fasziensystem (unserem wichtigsten Sinnesorgan) ausgleicht. Sämtliche Verklebungen, Verhärtungen und Myofasziale Schmerzsyndrome werden aufgehoben um so auf den Gesamtorganismus positiv einzuwirken und um ihm zu neuer Balance und Vitalität zu verhelfen. Um sich über die richtige Behandlung ausführlich und zuvorkommend beraten zu lassen lohnt sich eine direkte Kontaktaufnahme. Unter www.massage-bollhalder.ch können zudem weitere ausführliche Informationen über Massage St. Gallen, Triggerpunkttherapie oder eine Medizinische Massage St Gallen entnommen werden – Ein Blick lohnt sich! Über Faszientherapie Komplettes Benutzerprofil betrachten