Startseite Même Si: Der Remix Pressetext verfasst von SmartNett am Fr, 2024-01-19 09:04. Wie bereits zu „Je m’laisse tranquille“ ließ sich Matthew Kramer aktuell auch von „Même Si“ zu einem Remix mit Chillout-Charakter inspirieren.

Nichts kann dir etwas anhaben! „Même Si“, bedeutet übersetzt „selbst wenn“. Der originale Song von SYLVIE erschien bei Smart & Nett im Dezember 2023 als Re-Release. Neben den Singles „Je m’laisse tranquille“ und „Tchin“ ist der Musikerin auch hier ein charakteristischer Popsong gelungen, der dazu einlädt, das Leben von der positiven Seite zu sehen. Sicher läuft nicht immer alles ganz nach Plan, aber „die Vergangenheit mit dem Glück der Gegenwart kleiden“ hilft, Frieden mit dem Geschehenen zu schließen und gleichzeitig die guten Seiten des Hier und Jetzt doppelt zu nutzen. SYLVIE lebt und arbeitet in der Nähe von Frankfurt am Main. Ihre italienisch-französischen Wurzeln prägen ihren facettenreichen Pop-Stil ebenso wie ihre gefühlvolle Stimme und tiefgründigen Texte. Die Zusammenarbeit mit Matthew Kramer beruht auf gegenseitiger Inspiration und schöpferischer Harmonie. UPC 0730706003103

Release 19. Januar 2024 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/.