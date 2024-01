Startseite Ihre Presseagentur aus Berlin Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-01-08 16:56. Die Firma BPA Berliner Presseagentur, wurde im Januar 2021 vom Inhaber und Chefredakteur Herrn Prof. Dr.h.c Dirk Thomas Meerkamp in Berlin gegründet. Wir sind eine Presseagentur aus Berlin , aber nicht nur für Berlin. Wir sind unabhängig und Lokal. Auf unserer Webseite präsentieren wir unsere aktuellen Presseartikel und geben Empfehlungen für Berlinbesucher. Auch Ihren neuen Job finden Sie bei uns. Wir erstellen auch für Ihr Unternehmen eine eigene Pressemitteilung zu einen besonderen fairen Preis. Sprechen Sie uns an und lassen sich von uns Ihre eigene Pressemitteilung inkl. einiger Firmenfotos entwerfen. Bevor es Ihre Konkurrenz macht. Ihre Pressemitteilung wird von uns in mehr als 80 versch. Presseportalen veröffentlicht. Wir richten auch Ihr Event aus. Von der Planung bis zur Durchführung. Wir haben einen eigenen DJ-Pool und arbeiten mir vielen Location zusammen. Die können auch einen Fotografen von uns für Ihr Event buchen. Wir sind in Berlin für Sie unterwegs auf Sportveranstaltungen, Konzerten und in Clubs. Wir wissen wo was in und um Berlin los ist! Immer Kompetent und Aktuell!

In unserer Presseagentur arbeiten projektbezogen: renommierte freiberufliche Journalisten und Fotografen mit fundiertem Fachwissen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir verfügen über langjährige Erfahrungen, exzellente Kontakte zu Unternehmen und Verbänden, zu Entscheidungsträgern, Politikern, Wissenschaftlern und unabhängigen Experten.

Wir bieten sauber recherchierte und gut geschriebene Texte mit passenden Bildern: detaillierte professionelle Themenberichte, ungewöhnliche Reportagen, spannende Interviews, exklusive Fotoshootings und News.

Wir arbeiten unabhängig, kompetent und innovativ.

Unseren Auftraggebern und Redakteuren von Fachzeitschriften (Themenberichte), IHK-Zeitschriften, Wirtschaftsmagazinen, Fachpublikationen und Online-Publikationen der Bundesverbände im In- und Ausland, garantieren wir große Sorgfalt, Termintreue und absolute Diskretion - eine "gute Schreibe". Specialty:

Vorankündigungen von Produktneuheiten in Kombination mit Verlosungen, Promotions, Gewinnspielplatzierungen und -abwicklungen in verschiedenen Medien mit hoher Mediareichweite (bundesweit). Zusammenarbeit ist für uns eine Sache des Vertrauens. Bei jedem Auftrag ist Diskretion das oberste Gebot.

Wir sind für Sie da!! BPA Berliner Presseagentur UG (haftungsbeschränkt)

Heerstraße 612

13591 Berlin

Telefon: 030 / 767648027

Telefax: 030 / 767648018

Email: info@bpa-berlinerpresseagentur.de

