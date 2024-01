Startseite Die neu interpretierte Women´s Eau de Parfum-Kollektion von Roja London Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-01-02 08:21. Ein Roja-Duft ist ein kostbares olfaktorisches Schmuckstück. Geschaffen von dem Meisterparfümeur Roja Dove sind diese Düfte der Inbegriff von Opulenz, die nun neu interpretiert wurden. Eine Überdosis von Inhaltsstoffen der höchsten Qualität, von Roja Dove treffsicher kombiniert, um alle Facetten der Weiblichkeit zu repräsentieren. Düfte, die strahlen wie Diamanten, voller Licht und Extravaganz. So wie Edelsteine haben sie die Kraft, der Frau, die diese Düfte trägt, das Gefühl von Macht und Stärke zu geben. Facettenreich, wie die schönsten Juwelen der Welt. Die feminine EDP-Kollektion von ROJA erstrahlt in neuem Glanz, mit einem auffälligen, neuen Look voller Persönlichkeit. Facettenreich, wie die schönsten Juwelen der Welt. Die Düfte im Überblick: Elixir EdP: Bei dieser Kreation dreht sich alles um Frische, die sich mit Sinnlichkeit verbindet. Rose und Pfirsich tanzen mit Zedernholz und Vanille, um weiche Sinnlichkeit zu verleihen (mit einem Hauch von Süße durch die Himbeere). 75ML - €295 Enigma EdP: ENIGMA ist sehr rund und warm, charakterisiert von Pfirsich und Ylang Ylang, die das Gefühl von Sanftheit und Sinnlichkeit hervorrufen. 75ML - €295 51 EdP: Zur Feier der Zahl 51 - der Hausnummer unserer Boutique in der Burlington Arcade (London), erinnert diese Kreation an den Eintritt in unsere Welt. 75ML - €295 Scandal EdP: Fühlen Sie sich skandalös? Um einen Skandal zu verursachen, braucht man eine Menge Lärm. Welche Zutaten machen den meisten Lärm und haben das größte Volumen? Weiße Blumen, die auch die sinnlichsten sind. 75ML - €295 Danger EdP: Diese Kreation wurde inspiriert von der Wärme der Haut einer Frau unter einem feinen, weichen, sinnlichen Stoff. Dieser Duft ist reichhaltig, sehr warm, süß und soft - fast cremig. 75ML - €295 Reckless EdP: Fühlen Sie sich leichtsinnig? Leichtsinnig vielleicht, aber nie töricht - dieser Duft wurde für die Frau gemacht, die völlig impulsiv, aber keineswegs dumm ist. 75ML - €295 https://www.rojaparfums.com/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Question de Style UG

Mit seinen höchst exklusiven ROJA PARFUMS definiert der britische Meisterparfümeur Roja Dove Luxus und Raffinesse der klassischen Parfumkunst neu und zeitgemäß. Getreu seinem Motto "Das Beste ist gerade gut genug!" verwendet er in seinen Kreationen ausschließlich die seltensten und kostbarsten Ingredienzien der Welt, weshalb viele seiner 'finest fragrances in the world' bereits heute legendär sind. Seine Kreationen sind olfaktorische Gedichte, die zur individuellen Signatur ihrer Träger werden. Sie basieren auf den 4 Jahrzehnten Erfahrung des Meisters, der als Kind in den 60ern seine Liebe zur Welt der Parfums entdeckte, 1981 bei der Parfumdynastie GUERLAIN seine Karriere begann und seit 2001 eigene Wege geht: 2004 eröffnete er seine 'Haute Parfumerie' bei Harrods/London, 2011 präsentierte er ROJA PARFUMS, die heute zu den erfolgreichsten Luxusmarken gehören, und 2013 wurde er zum offiziellen Botschafter seines Landes im Rahmen der 'Britain is GREAT' Kampagne berufen. Seitdem repräsentiert Roja Dove weltweit britische Kreativität zusammen mit Künstlern wie Elton John, Vivienne Westwood, Victoria Beckham oder Stella McCartney.

