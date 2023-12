Startseite Vonberg AG: Was zeichnet Private Equity aus? Pressetext verfasst von prmaximus am Sa, 2023-12-30 17:32. Die Vonberg AG bietet nicht nur strategische Unterstützung für Anleger. Sie verfügt auch über das passende Netzwerk. Die direkte Mitgestaltung von Unternehmen bietet auch den Anlegern ausgezeichnete Chancen. Insbesondere für nachhaltige Investitionen und attraktive Renditen bietet Private Equity die beste Basis. Inhalt:

Definition Private Equity

Private Equity Fonds

Vonberg AG erläutert den Unterschied zu klassischen Aktienfonds

Chancen und Risiken DEFINITION PRIVATE EQUITY Beteiligungen an Unternehmen, die außerhalb der Börse stattfinden, werden mit Private Equity bezeichnet. Bereits seit Jahren ist die Vonberg AG auf diese Form von Investition spezialisiert und Branchenexperte. Über operative, strategische und auch finanzielle Maßnahmen wird der Marktwert des unterstützten Unternehmens gesteigert. Die Fonds aus dieser Anlagemöglichkeit gehören zu einer etablierten Finanzierungsform in Mittelständischen Unternehmen. PRIVATE EQUITY FONDS Nachdem das anvisierte Kapital durch die Anleger vorhanden ist, wird es in einen Fonds zusammengeführt. Er wird erst geschlossen, wenn das anberaumte Gesamtkapital vorhanden ist. Anschließend sind keine weiteren Anlagen möglich. In der Regel beträgt die Laufzeit eines Fonds zwischen zehn und zwölf Jahren. Man unterteilt ihn in drei Phasen. In der ersten wird ein Screening des Marktes vorgenommen. In der zweiten Phase werden wertsteigernde Maßnahmen eingeleitet und forciert. Bei der Exit-Phase handelt es sich um die dritte. In dieser werden die Vorbereitungen für einen Verkauf des geförderten Unternehmens getroffen. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie der Verkauf vonstatten gehen kann. Neben einem Börsengang ist auch eine Investition von Privatanlegern oder ein Rückkauf durch die Gesellschafter möglich. VONBERG AG ERLÄUTERT DEN UNTERSCHIED ZU KLASSISCHEN AKTIENFONDS Es handelt sich zwar in beiden Fällen um Fonds, jedoch stimmt lediglich der Begriff und das Streben nach überdurchschnittlichen Renditen überein. Über Aktienfonds ergibt sich nicht die Möglichkeit, aktiv Einfluss auf das Unternehmen auszuüben. Experten aus dem Private Equity Bereich setzen sich hingegen aktiv und auch intensiv mit den Unternehmen auseinander, die infrage kommen. Durch die Fonds ist es möglich, die Unternehmensentwicklung aktiv und vor allem nachhaltig zu beeinflussen. CHANCEN UND RISIKEN Die längere Bindung der Investition, so die Vonberg AG, bietet das Potenzial zu Renditen, die über denen des Aktienmarktes liegen. Auch ist das Verlustrisiko bei diesem Anlagehorizont deutlich geringer zu werten. Die Anleger sind keinen impulsiven Schwankungen des Aktienmarktes ausgesetzt und rasche, sowie risikoreiche Reaktionen sind unnötig. Gleichfalls ist die Chance, aktiv auf die Entwicklung von Unternehmen einwirken zu können ein relevanter Punkt. Private Equity bietet auch die Möglichkeit zur Diversifikation. Aber auch diese Form von Anlagen bringt ein Risiko mit sich. So ist ein wichtiger Faktor, ob das anvisierte Geschäftsmodell tragfähig sein wird. Sollte es nicht der Fall sein, kann dies die Rendite erheblich senken oder schlimmstenfalls einen kompletten Verlust mit sich bringen. Durch eine Streuung der Private Equity Fonds wird dieses Risiko minimiert. Ein Ausfallrisiko lässt sich aber nicht ganz eliminieren. Vonberg AG

