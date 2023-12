Startseite SEO Trends 2024 Pressetext verfasst von fenixam am Mi, 2023-12-27 16:07. Es geht wieder los. Wir stehen an der Schwelle des Jahres 2024. Auch wenn sich der Google-Algorithmus durch das Core-Update drastisch verändert hat, wird das Jahr 2024 neue Trends in der Suchmaschinenoptimierung bringen. Es ist also nur klug, sich jetzt auf diese Veränderungen vorzubereiten, damit man am Ball bleiben kann. KI zu verstehen und KI-Tools in SEO-Praktiken zu implementieren, ist wichtiger denn je, aber das ist nicht alles. SEO-Experten müssen sich aufgrund der strengen Richtlinien von Google auch mit ethischen Praktiken auf diese Veränderungen einstellen.

Zu Beginn des neuen Jahres wird das Zusammenspiel von KI mit bestehenden Frameworks vielen die Möglichkeit geben, neue Content-Streams zu erschließen und über neue Kanäle mit dem Publikum in Kontakt zu treten. In der gesamten Branche werden die Geschwindigkeit und die Komplexität der Einführung von KI-Tools das SEO-Wachstum vorantreiben und dem Publikum, das jeden Tag Innovationen erwartet, Vorteile verschaffen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung tendiert zu einem nutzerzentrierten, ethischen und technisch fortschrittlichen Ansatz.

Warum? - Der Anstieg der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens in Suchmaschinen ermöglicht es diesen, die Absicht der Nutzer besser zu verstehen und relevantere Ergebnisse zu liefern.

- Google priorisiert Erfahrung, Kompetenz, Autorität und Vertrauenswürdigkeit (E-E-A-T) und setzt sich für eine ethische, qualitativ hochwertige Inhaltsproduktion ein

- KI (wie ChatGPT) macht SEO dialogorientierter Wenn man diese Trends versteht, kann man eine bessere Platzierung erreichen, mehr Besucher generieren und mit mehr potenziellen Kunden in Kontakt treten.

Die folgenden Tipps können helfen, das Beste aus den SEO-Trends 2024 zu machen, bevor das neue Jahr beginnt. 1. Google Search Generative Experience (SGE) Google SGE ist eine KI-gesteuerte Suchmaschine, die für verschiedene Suchanfragen KI-generierte Ergebnisse am oberen Rand der SERPs anbietet. Derzeit ist der Zugang zu SGE begrenzt. Sobald es weltweit verfügbar ist, wird es sich auf der Grundlage von Nutzerinteraktionen anpassen. Darüber hinaus wird sie auch die Prozesse der Website-Optimierung und der Traffic-Generierung verändern.

SGE liefert kurze und prägnante Antworten auf die Suchanfragen der Nutzer, wodurch die Interaktion mit der Suchmaschine automatisch verbessert wird. Darüber hinaus bietet SGE eine dialogorientierte Benutzeroberfläche und herausragende visuelle Elemente, die ebenfalls relevant sind. 2. Google und KI Der Standpunkt von Google zur KI ist seit der Einführung von Google Bard sehr klar. Google hat KI bereits umfassend in seine Dienste und Produkte integriert, insbesondere in seinen Algorithmus. Seitdem ist Google in der Lage, große Datenmengen mit immenser Effizienz und Geschwindigkeit zu verarbeiten. Der neue KI-gestützte Algorithmus hat es den Google-Crawlern ermöglicht, komplexe Muster, Kontexte, natürliche Sprache und Absichten zu verstehen, um den Nutzern passendere Suchergebnisse zu bieten. Wie kann man das Beste aus Google und KI herausholen? Die KI befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Wenn Sie also KI-Tools einsetzen, können Sie sich noch nicht vollständig auf diese verlassen. Behalten Sie die von der KI gelieferten Ergebnisse stets im Auge, um sicherzustellen, dass Sie die Tools verantwortungsbewusst und ethisch korrekt einsetzen. Auf diese Weise können Sie Fehlinformationen und Verzerrungen von KI-generierten Ergebnissen herausfiltern. 3. Null-Klick-Suchen Null-Klick-Suchen sind ein Begriff, der die Situation definiert, wenn der Nutzer auf kein Suchergebnis klickt. Die Zero-Click-Studie von SEMrush hat ergeben, dass 57 % der mobilen und ein Viertel der Desktop-Nutzer Suchmaschinen verlassen, ohne auf eines der organischen oder sogar bezahlten Ergebnisse zu klicken. Wie kann man in Zero-Click-Suchergebnissen erscheinen? Sie können immer noch bei Zero-Click-Suchanfragen ranken, indem Sie ein Featured Snippet für diese Suchanfragen hinzufügen. Die beiden am meisten betroffenen Bereiche der Zero-Click-Suchen sind: 1. SERPs, mit einem hervorgehobenen Snippet wie z. B. einer Definition

2. Featured Snippets, die informativen Suchbegriffe ansprechen

Auch wenn man sich auf diese informativen Suchbegriffe ausrichtet, erhöht dies den Traffic auf der Website nicht direkt. Man kann jedoch das Featured Snippet sichern, wenn es sich an einer günstigen Position befindet. Auf diese Weise erhält man Klicks und steigert gleichzeitig die Markenbekanntheit. 4. Optimierung von Antwortsystemen (AEO) Die Art und Weise, wie Nutzer Informationen suchen und finden, ändert sich durch künstliche Intelligenz und Chatbots. Um die Inhalte anzupassen und sich auf die Zukunft von SEO vorzubereiten, soll man unbedingt die Answer Engine Optimization (AEO) nutzen. Während herkömmliche Suchmaschinen wie Google und Bing eine Liste relevanter Webseiten als Antwort auf eine Suchanfrage liefern, gehen Antwortmaschinen noch einen Schritt weiter, indem sie direkt prägnante und genaue Antworten auf spezifische Fragen liefern - und das alles ohne Klicks und mit wenig bis gar keiner Wartezeit. Eine Antwort-Engine nutzt die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz und der Verarbeitung natürlicher Sprache, um die Anfrage des Benutzers zu verstehen und eine direkte Antwort zu liefern, ohne dass der Benutzer mehrere Suchergebnisse durchsuchen muss. Diese Suchmaschinen sind so konzipiert, dass sie sofortige und präzise Antworten liefern, was sie zu unschätzbaren Werkzeugen für die schnelle und effiziente Informationsbeschaffung macht. Ganz gleich, ob man die Wettervorhersage, die Hauptstadt eines Landes oder die Definition eines Wortes erfahren möchte, eine Suchmaschine kann die Antwort in Sekundenschnelle liefern und damit die Art und Weise, wie man Informationen sucht und konsumiert, revolutionieren. Die Nachfrage der Nutzer nach sofortigen Antworten, ohne zu einer Webseite navigieren zu müssen, ist durch die Verfügbarkeit von intelligenten Assistenten, Chatbots und Sprachsuche gestiegen. Wie kann man AEO durchführen? Um bei der AEO-Optimierung ganz vorne dabei zu sein, kann man einen Abschnitt mit Fragen und Antworten in den ausgewählten Inhalt einfügen oder den Inhalt in diesem Format schreiben. Ein FAQ-Abschnitt ist der beste Ansatz, nicht nur im AEO-Abschnitt der SERPs aufzutauchen, sondern auch den Ton des Inhalts konversationell zu halten, was von Google sehr geschätzt wird.

Eine weitere ausgezeichnete Idee besteht darin, den geplanten Artikel um die meistgesuchten Fragen des Zielpublikums herum zu gestalten. Dabei sollte darauf geachtet werden, Long-Tail-Fragen hinzuzufügen, die mit dem Thema in Zusammenhang stehen. Fokus auf thematische Autorität Die thematische Autorität wird immer mehr zu einem wichtigen Faktor für das Suchmaschinen-Ranking und ist daher einer der wichtigsten SEO-Trends, die es zu berücksichtigen gilt. Dieser Fokus auf thematische Autorität wird auch durch das Aufkommen und die Implementierung von generativer KI im Prozess der Inhaltserstellung hervorgerufen.

Suchmaschinen werden nun Inhalten den Vorzug geben, die Autorität und Erfahrung zeigen. Konkret setzen die Suchmaschinen E-E-A-T ein, was sich auf Erfahrung, Fachwissen, Autorität und Vertrauenswürdigkeit bezieht. SEO-Experten und Content-Vermarkter müssen sich auf umfassende, qualitativ hochwertige und weit verbreitete Inhalte konzentrieren. Dies wird dazu beitragen, die Markenbekanntheit zu steigern und die Branchenexpertise und Autorität sowohl bei den Zuschauern als auch bei den Suchmaschinen hervorzuheben. Wie erlangt man thematische Autorität? Man muss strategisch vorgehen, wenn es darum geht, in den Augen von Google thematische Autorität zu erlangen. Hier sind einige der Ansätze, die man ausprobieren soll:

• Verfassen von qualitativ hochwertigem Inhalt zum Thema mit Fachwissen, der für die Leser leicht verdaulich ist

• Strukturierung eines umfassenden Inhaltskatalogs zum Thema und zu den Unterthemen

• Erstellung einer leicht verständlichen Sitemap, damit Content-Crawler und Menschen alle relevanten Inhalte auf der Website finden können 5. SEO-optimierte Videos Neben den textlichen Inhalten sollte man sich auch auf die Optimierung der Videos für die Suchmaschinenoptimierung konzentrieren. Auf diese Weise werden die Videos nicht nur auf YouTube, sondern auch in den Suchergebnissen von Google platziert. Gegenwärtig nimmt die Begeisterung für Videoinhalte zu, und die Menschen bevorzugen Videoinhalte mehr als jede andere Form von digitalen Inhalten. Einer aktuellen Studie zufolge wird die Zahl der Nutzer digitaler Videos bis Ende 2023 auf etwa 3,5 Milliarden ansteigen. Wie erstellt man SEO-optimierte Videos? Bei der Umsetzung einer Videostrategie muss man sich zunächst überlegen, wie man die Videos von anderen abheben kann, damit die Zuschauer sie zu schätzen wissen und immer wieder zurückkommen. Man kann ein YouTube-Schlüsselwort-Recherchetool verwenden, um relevante Schlüsselwörter zum Videotitel, den Beschreibungstags und den Metadaten hinzuzufügen, damit sie besser gefunden werden. 6. Inhalt ist immer noch König Nach jahrzehntelangen Änderungen der Algorithmen und Rankingfaktoren ist die Qualität der Inhalte immer noch einer der besten Indikatoren für eine zuverlässige Website. Es ist einer der besten Tipps für das digitale Marketing im Jahr 2024, weil es heutzutage unter dem Radar fliegt, aber Suchende schätzen zuverlässige Informationsquellen.

Eine Content-Strategie, die Webseitenbetreiber zu Beginn des neuen Jahres umsetzen und in Betracht ziehen sollten, ist Long-Form-Content. Dieser spezielle Inhaltstyp enthält breite und spezifische Schlüsselwörter, die natürlich im gesamten Artikel verwendet werden. Ein Beispiel für einen langen Artikel ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen bestimmten Prozess.

Mit dem neuen Update für hilfreiche Inhalte belohnt Google Inhalte, bei denen die Nutzer das Gefühl haben, dass ihre Fragen beantwortet wurden und sie insgesamt eine positive Erfahrung gemacht haben. Schlecht geschriebene Inhalte, die für Google optimiert sind, oder massenhaft produzierte Inhalte, die nicht der Intention des Besuchers entsprechen, werden markiert und können sogar zu einer Verschlechterung des Rankings führen. Es ist erwähnenswert, dass es im Jahr 2024 sehr nützlich sein kann, den bestehenden Inhalt zu aktualisieren. Es gibt keine technischen Aspekte bei der Auffrischung alter Inhalte. Alles, was man tun muss, ist, die Recherchefähigkeiten zu schärfen und immer offen für neue Informationen zum Inhaltsthema zu sein. Man sollte jedoch darauf achten, dass die Inhalte für die Leser relevant bleiben. 7. Strukturierte Daten/Schema Markup Gut strukturierte Informationen gehören ebenfalls zu den übersehenen SEO-Lösungen für 2024. Es geht darum, die Inhalte so zu organisieren, dass sie für den Suchenden leicht zu lesen sind. Außerdem muss man dafür sorgen, dass der Leser leicht durch den Beitrag navigieren und die gesuchte Antwort ohne Schwierigkeiten finden kann. Man kann Schema-Markup einbinden und eine Beschreibung in den HTML-Code der Webseite einfügen, um eine Zusammenfassung des Artikels zu liefern. So erfährt der Leser, was das Ziel des Unternehmens ist. Die richtige Organisation der Seite könnte es ermöglichen, ein "Featured Snippet" zu erhalten, was eine großartige Möglichkeit ist, eine hohe Platzierung zu erreichen. 8. Man sollte nicht die Grundlagen (Titel-Tags, Meta-Beschreibungen, Header-Tags) vernachlässigen. Viele Menschen lassen sich von der Komplexität der Suchmaschinenoptimierung mitreißen und vergessen die Grundlagen. Wenn man möchte, dass die Website ein reibungsloses Nutzererlebnis bietet, ist einer der SEO-Tipps, die man ausprobieren sollte, die Erstellung effektiver Titel-Tags und Meta-Beschreibungen. Der Titel-Tag der Website ist ein HTML-Element, das den spezifischen Titel angibt. Dieses Element hat das größte Gewicht für die Rangliste und sollte das wichtigste Schlüsselwort einer Webseite enthalten. Mit einer Meta-Beschreibung können Besucher wissen, was auf der Website steht, bevor sie daraufklicken. Die Meta-Beschreibung verbessert nicht unbedingt die Platzierung von Schlüsselwörtern, aber die Vorschau der Webseite wird zu mehr Klicks und einer höheren Klickrate führen. Schließlich verbessern die Header-Tags die Lesbarkeit der Webseite und dienen der Trennung von Überschriften und Unterüberschriften. Die H-1 ist die wichtigste und sollte nur eine Überschrift enthalten, während man mehrere H-2, H-3, usw. haben kann. Mit all den neuen SEO-Entwicklungen und den Algorithmus-Updates von Google wird es immer schwieriger, eine höhere Position in den Suchergebnissen zu erreichen. Das Verständnis und die Anpassung an diese neuen SEO-Trends können jedoch helfen, im digitalen Spiel die Nase vorn zu haben. Es ist wichtig zu verstehen, dass SEO eine entscheidende Komponente des digitalen Marketings bleibt, um die Sichtbarkeit in den Suchmaschinenergebnissen zu gewährleisten und den organischen Traffic zu steigern. Die Methoden mögen sich weiterentwickeln, aber die Notwendigkeit, für Suchmaschinen zu optimieren, wird bestehen bleiben, so dass sich SEO lohnt. Angesichts der ständigen Algorithmus-Updates und des sich ändernden Nutzerverhaltens bedeutet die Vorbereitung auf die Zukunft der SEO in Frankfurt am Main die Umsetzung eines entsprechenden strategischen Ansatzes für den Online-Erfolg. Über fenixam Komplettes Benutzerprofil betrachten