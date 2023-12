Rekordumsatz von über 380 Millionen Euro und 9. Superbrand Award – DRUTEX erneut ausgezeichnet

DRUTEX, einer der führenden Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden in Europa, hat 2022 einen Rekordumsatz von über 380 Millionen Euro erzielt. Das bedeutet über 40% mehr als im Vorjahr 2021. Dafür wurde das Unternehmen nun im Builder Ranking der 100 wichtigsten Hersteller Polens auf Platz 19 gelistet. Zusätzlich wurde DRUTEX in diesem Jahr bereits zum neunten Mal in Folge der Titel „Superbrands“ verliehen. Das Jahr 2023 zeichnete sich für DRUTEX darüber hinaus dadurch aus, dass mehrere neue Produkte auf den Markt gebracht wurden.

Der Umsatz-Wachstum entspricht der globalen Tätigkeit von DRUTEX, sowie auch die Erweiterung der Produkt-Palette. „Diese Auszeichnungen zeigen uns auch in diesem Jahr, dass der von uns eingeschlagene Weg, den wir seit 37 Jahren konsequent verfolgen, nicht nur zur dynamischen Entwicklung des Unternehmens beiträgt, sondern auch vom Markt und der Fachwelt wahrgenommen und geschätzt wird“, betont Pawe? Jereczek, Verkaufsdirektor von DRUTEX. Das Builder Ranking ” ist Teil des Projekts Build the Future, das 2019 von Builder monthly, PwC Polska und Bisnode Polska (jetzt Dun&Bradstreet) ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es, die Transparenz der Bauwirtschaft in Polen zu erhöhen und das Vertrauen in Bauunternehmen zu stärken. Es handelt sich um eine Zusammenstellung der 300 größten Bauunternehmen in Polen, unterteilt in Bauträger, Generalunternehmer und Hersteller.

DRUTEX erhielt zum neunten Mal in Folge die Auszeichnung „Superbrands“. Dahinter steht die weltweit größte Markenbewertungsorganisation, die seit 1994 die stärksten Marken auszeichnet. Die Vergabe des Superbrands-Titels basiert auf vorangegangenen Marktforschungsstudien sowie die Einschätzung unabhängiger Fachleute. Sie bewerteten dabei die Marktposition der Marke in den einzelnen Ländern, die Qualität der Produkte oder Dienstleistungen und der B2B-Beziehungen sowie die Innovations- und CSR-Aktivitäten.

Im Jahr 2023 brachte DRUTEX mit den Kunststoff-Aluminium-Kombinationen IGLO ENERGY ALUCOVER und dem neuen Schiebesystem IGLO SLIDE für Fenster und Terrassen neue Produkte auf den Markt und entwickelte sich in neue Bereiche weiter, indem Fassadensysteme und Sonnenschutzprodukte in die Produktpalette aufgenommen wurden. Diese Neuheiten werden 2024 auf den Messen R + T und Fenster FRONTALE präsentiert.

Mit seinen über elf Hektaren an Produktionshallen, 3850 auch überregional rekrutierten Mitarbeitern aus mehr als hundert Berufen, täglich bis zu siebentausend produzierten Fenstern und europaweiten wie interkontinentalen Exporten bis nach Afrika, Australien, Asien, Nord- und Südamerika, qualifiziert sich DRUTEX als wirtschaftliches Schwergewicht der polnischen Privatwirtschaft. Dafür erhält das Unternehmen regelmäßig internationale Beachtung, die sich in Preisen, Auszeichnungen und Titeln wie Goldenem Kundenlorbeer, Plus X Award, Botschafter der polnischen Wirtschaft, Säule der polnischen Wirtschaft, Polish Business Leader, Solid Company, Top Builder, Forbes Diamond, European Medal, Business Gazelle, EU Standard, Crystal Profile, Good Company, Green Brand, Golden Champion of the Year oder Business Superbrand-Titel niederschlägt.