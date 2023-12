Startseite CIECH verleiht Weihnachtsmarkt klangvolle Stimmung Pressetext verfasst von ITMS22 am Mi, 2023-12-27 14:03. Staßfurt, 18. Dezember 2023 – In diesem Jahr wird CIECH, einer der führenden Hersteller von Soda und Salz in Europa, den Weihnachtsmarkt in Staßfurt mit einer besonderen Note versehen, indem das Unternehmen um die 100 junge Talente auf der Bühne und das gesamte musikalische Bühnenprogramm unterstützt, Mittagessen für 80 Grundschüler nach dem Auftakt ausgibt, Geschenke an die auftretenden Jugendlichen auf der Bühne verteilt und für Kinderpunsch in der Märchenstunde sorgt. CIECH arbeitet mit dem Gewerbeverein Staßfurt zusammen, um diese Aktivitäten im Rahmen des Weihnachtsmarktes zu einem Erfolg zu machen.

„Die Feiertage sind eine Zeit der Freude und des Miteinanders. Als Teil der Gemeinschaft in Staßfurt möchten wir mit unserer Unterstützung des Weihnachtsmarktes dazu beitragen, diese besondere Zeit noch unvergesslicher zu machen", sagte Christoph Prazmowski, Geschäftsführer von CIECH Soda Deutschland, „Es geht nicht nur darum, die Saison zu feiern; es geht darum, unsere Heimatstadt auf sinnvolle Weise zu bereichern.“

Neben der Förderung des Musikprogramms will CIECH vor allem die jungen Talente auf der Bühne in den Mittelpunkt stellen. Kinder und Jugendliche, die mit ihren Auftritten das Publikum verzaubern, erhalten von CIECH als Dank für ihr Engagement Geschenke, die eine Anerkennung für ihre künstlerischen Leistungen symbolisieren. Diese Geste unterstreicht CIECHs Verbundenheit mit der Staßfurter Tradition durch die Förderung von Gemeinschaft und Kreativität. Als zusätzliche Geste der Unterstützung wird CIECH auch Mittagessen für die Kinder bereitstellen, die gemeinsam mit Prazmowski und Personalleiter Axel Seraphin an der Auftaktveranstaltung am Mittwoch teilnehmen.

Die Aktion wurde gemeinsam mit dem Gewerbeverein Staßfurt organisiert. „Wir freuen uns, CIECH als Partner für das Musikprogramm gewinnen zu können.“, betont Franziska Jahns, Vorsitzende des Gewerbevereins, „Wir laden alle ganz herzlich dazu ein, auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt die Weihnachtszeit zu genießen!“ Das musikalische Bühnenprogramm des Weihnachtsmarktes beinhaltet Auftritte von 5 Jugendtanzgruppen der Region, Musikschulen und das Jugendblasorchester Staßfurts. An jedem Tag wird es Live Musik namhafter Staßfurter Künstler geben: Als Highlight zum Schluss wird das Programm durch den Auftritt von „einzig & artig“ abgerundet.

Der Weihnachtsmarkt in Staßfurt öffnet seine Pforten am 20.12.2023 und verspricht eine festliche Atmosphäre, die die Herzen aller Besucher erwärmen wird. Während der Märchenstunde haben Kinder im Übrigen auch eine Chance auf einen warmen Punsch.