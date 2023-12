Startseite Snow Pressetext verfasst von SmartNett am Do, 2023-12-21 09:41. „Snow“ ist ein weiterer musikalischer Vorgeschmack von Quiet Traffic aus dem bevorstehenden Album „Movimiento“. Ein cooler Auftakt, bevor die facettenreichen Dance-Tracks Anfang Februar 2024 komplett erscheinen. Die chilligen Rhythmen von „Snow“ begeistern in jedem Fall über die Winterzeit hinaus. Hinter Quiet Traffic steht der Medien- und Tontechniker Stefan Göls. Zahlreiche Singles und Alben verschiedener Künstler begleitete er mit Einfühlungsvermögen und hoher technischer Professionalität in seinem Tonstudio Record Your Music in Marzling bis zum Release. Mit “Movimiento” veröffentlicht er nun selbst erstmals ein lange gereiftes eigenes Musikprojekt. UPC 3617381337563

Release 21.12.2023 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/.