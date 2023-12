Startseite Innovative Reiseerleichterung: Dimitrios Zachos präsentiert den Tour-Konfigurator auf griechenlandabc.de Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-12-21 08:20. Ein innovativer Tour-Konfigurator ermöglicht Kunden, die zeitaufwendige Suche auf verschiedenen Portalseiten für Hotels, Flüge, Transfers und Fähren zu umgehen. Der Konfigurator bietet klare Vorteile durch die Vermeidung unterschiedlicher Ansprechpartner und Zahlungswege, was die Reiseorganisation erheblich erleichtert. Er vereinfacht nicht nur den Buchungsprozess, sondern bietet auch klare Vorteile im Vergleich zur Nutzung mehrerer Portale. Durch die Vermeidung verschiedener Ansprechpartner und Zahlungswege wird die Reiseorganisation erheblich erleichtert. Insbesondere während Reisekombinationen wie Inselhüpfen bietet der Tour-Konfigurator einen entscheidenden Vorteil. Unvorhergesehene Zwischenfälle können dank dieser innovativen Lösung effizient und stressfrei vor Ort geregelt werden. Dies erspart Kunden nicht nur Zeit, sondern auch nervenaufreibende Situationen und potenzielle Zusatzkosten. Ein weiteres Merkmal des Tour-Konfigurators ist die direkte Buchung bei den Hotels- bzw. Leistungsträgern. Dies geschieht zu gleichen Konditionen wie bei bekannten Hotelportalen, wodurch eine transparente und kosteneffektive Buchung gewährleistet ist. Zusätzlich wird vor verbindlicher Buchung geprüft, ob die online vom Kunden zusammengestellten Reisekombinationen ( Inselhopping , Rundreisen , Gourmetreise) optimal durchführbar sind. Gegebenenfalls erfolgt eine fachmännische Koordination, und dem Kunden wird die Tour zur Abstimmung vorgelegt. Dimitrios Zachos betont mit dieser Innovation erneut sein Engagement für eine optimierte Reiseerfahrung und unterstreicht die Mission von griechenlandabc.de, Reisenden eine zuverlässige Plattform für ihre Bedürfnisse zu bieten. Dabei untermauert die Plattform stolz ihr Vertrauen durch hervorragende Bewertungen laut Trustami. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Griechenland Reisen

Das Unternehmen ist seit 1988 auf Reisen nach Griechenland spezialisiert und bietet eine breite Palette von Reisemöglichkeiten an. Inselhüpfen, Rundreisen, Mitsegeln und Pauschalreisen mit kostenfreie Umbuchungsmöglichkeiten sowie Villen, Häuser und Hotels. Das Team besteht aus erfahrenen Experten, die sich leidenschaftlich für die griechische Kultur und Landschaft engagieren. Pressekontakt: Griechenland Reisen

