Startseite Haar-Schock! Coupers Friseure warnen: So werden Sie von China-Perücken abgezockt! Pressetext verfasst von coupers am Mi, 2023-12-20 19:38. Sie leiden unter Haarausfall und suchen nach einer günstigen, sicheren und tragbaren Lösung? Vorsicht! Die meisten Perücken und Haarteile, die Sie im Internet finden, sind Schrott aus China! Sie sehen nicht nur furchtbar aus, sondern gehen auch schnell kaputt! Die COUPERS Friseure aus Hannover wissen, wie Sie sich vor dieser Abzocke schützen können. Sie sind die Profis für Zweithaar und bieten Ihnen nur Top-Qualität an. Sie sagen Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie sich für einen Haarersatz entscheiden. So erkennen Sie China-Schrott: Die Perücken und Haarteile sind billig und schlecht verarbeitet. Sie verlieren schnell ihre Form und Farbe.

Die Haare sind künstlich und glänzen unnatürlich. Sie sehen aus wie Plastik.

Die Passform ist mies. Die Perücken und Haarteile rutschen oder drücken. Sie fühlen sich unwohl und unsicher. So bekommen Sie Top-Qualität: Bei COUPERS bieten wir Ihnen medizinische Perücken und Haarteile an. Sie sind speziell für Menschen mit Haarverlust gemacht und Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Die Haare sind echt und natürlich bishin zur Schuppenschicht. Sie passen perfekt zu Ihrem Typ und Stil. Sie sehen aus wie Ihr gewachsenes Haar.

Die Passform ist optimal. Die Perücken und Haarteile sitzen fest und bequem. Sie fühlen sich damit wohl und selbstbewusst.

Das Beste: Viele Krankenkassen zahlen die Kosten für medizinische Perücken und Haarteile komplett! Sie müssen also nicht auf Qualität verzichten, um Geld zu sparen. Unsere Spezialistinnen bei COUPERS Friseure helfen Ihnen gerne, die richtige Wahl zu treffen. Sie garantieren Zufriedenheit und ein natürliches Aussehen. Jetzt informieren und beraten lassen! Die Zweithaar-Experten von COUPERS Friseure freuen sich auf Sie! Mehr Infos auf https://coupers.de