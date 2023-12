Startseite Parkettprofis aus München Pressetext verfasst von schiffdirk am Di, 2023-12-19 10:09. Bei parkettLust, einem etablierten Meisterbetrieb für exklusive Holzböden in München, steht seit der Gründung im Jahr 1993 Qualität, Design und Nachhaltigkeit im Fokus. Als stolzer Meisterbetrieb, tätig im Großraum München seit 1999, unterstützen wir unsere Kunden mit Leidenschaft und Fachkenntnissen bei der Verwirklichung ihrer Bodenträume. Unsere Philosophie spiegelt sich in einem ganzheitlichen Ansatz wider, der Qualität und Nachhaltigkeit nicht nur als Schlagworte betrachtet, sondern als Ausdruck unserer Freude und Leidenschaft für Holzböden. Als Familien-Meisterbetrieb legen wir größten Wert auf ökologisch geprüfte und zertifizierte Produkte, um die Natur respektvoll zu behandeln und unseren Kunden langlebige, hochwertige Holzböden anzubieten. Unsere Leistungen sind darauf ausgerichtet, dass Kunden den perfekten Holzboden finden, der nicht nur ihren Wünschen und Vorstellungen entspricht, sondern auch Freude bereitet. Angefangen bei einer umfassenden Fachberatung in unserem Showroom, begleiten wir Kunden bis zur fachgerechten Verlegung. In unserem Showroom bieten wir eine umfangreiche Fachberatung, um gemeinsam den idealen und individuellen Holzboden für die Räume unserer Kunden zu finden. Wir nehmen uns die Zeit, ihre Bedürfnisse zu verstehen und präsentieren passende Lösungen. Die Verlegung übernehmen wir mit höchster Präzision und Sorgfalt, von der Untergrundvorbereitung bis zur fachmännischen Umsetzung. Auch bei der Parkettrenovierung stehen wir zur Seite, indem wir Altparkett und Treppen abschleifen und ihnen mit umweltfreundlichen Dispersionslacken oder reinen Naturölen neuen Glanz verleihen. Zusätzlich bieten wir Reinigungs- und Pflegeleistungen für Parkettböden an. Ein besonderes Angebot von parkettLust ist die Verlegung von Parkettböden ohne Sockelleisten, um eine noch harmonischere Optik zu erzielen. Kunden können so nicht nur ihren Traumboden, sondern auch passende Serviceleistungen erhalten. Interessierte können die Vielfalt und Qualität der Holzböden im Showroom von parkettLust entdecken. Für eine persönliche Beratung können Termine vereinbart werden, um sich auf dem Weg zu einem individuellen Holzboden von parkettLust begleiten zu lassen. Erfahren Sie die Freude an exklusiven Holzböden – parkettLust, Ihr Meisterbetrieb in München für Qualität, Design und Nachhaltigkeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite parkettLust unter https://www.parkettlust.de. Über schiffdirk Komplettes Benutzerprofil betrachten