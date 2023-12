Startseite Albene: Tennisbälle als Werbeträger nutzen - mit einem Logo Pressetext verfasst von schiffdirk am Fr, 2023-12-15 12:35. Tennisbälle individuell gestalten: Promotion mit persönlichem Touch Albene ist Ihr Spezialist, wenn es um Tennisbälle geht. Ob mit individuellem Druck oder ansprechendem Muster – unsere Tennisbälle sind Werbeträger, die im Sport- und Freizeitbereich ihre volle Wirkung entfalten. Neu in unserem Repertoire ist der Allover-Druck, der es ermöglicht, Tennisbälle vollflächig zu gestalten. Bereits ab einer Stückzahl von 500 Bällen bieten wir bei Albene eine breite Palette von Möglichkeiten: 10 Basisfarben, Logo-Integration mittels Tampondruck und eine beeindruckende Farbauswahl. Sogar Sondereinfärbungen nach Pantone sind auf Anfrage möglich. Erfahren Sie mehr darüber hier. Ihre Tennisbälle, Ihr Logo: Unverzichtbare Werbeartikel mit Image-Boost Bei uns können Sie Tennisbälle bedrucken lassen und dabei auf moderne Technik setzen, die eine hohe Qualität gewährleistet. Schon ab einer Stückanzahl von 500 Bällen produzieren wir Tennisbälle mit individuellem Aufdruck. Entscheiden Sie sich für Sondereinfärbungen nach Pantone, um Ihr Logo in verschiedenen Farben erstrahlen zu lassen. Auch ITF-geprüfte Bälle sind Teil unseres Angebots und können ab 6000 Stück mit 1-2-c bedruckt werden. Der Logodruck erfolgt dabei wahlweise im Sieb- oder Transferdruck, um maximale Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Ihre Wünsche zu gewährleisten. So können Sie beispielsweise die Farben der Tennisbälle an die Corporate Identity Ihres Unternehmens anpassen. Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten: Individualität zählt Individueller Musterdruck: Direkt auf den Filz ab 5000 Stück möglich.

Muster- und Vollfarbendruck kombiniert: Für einzigartige Designs.

Musterdruck mit Logo kombiniert: Veredeln Sie Ihre Tennisbälle.

Diverse Logos: Setzen Sie auf Vielfalt und Kreativität.

Farbvielfalt: Passen Sie die Tennisbälle an Ihre CI an.

Siebdruck: Für klare, präzise Druckergebnisse.

Zweifarbig: Heben Sie wichtige Elemente hervor.

Transferdruck: Flexibilität in der Umsetzung.

Mini-Tennisbälle als Schlüsselanhänger: Kreative Werbeideen.

Neonfarben: Für maximale Aufmerksamkeit.

Dosen mit Schraubverschluss: Auf Anfrage lieferbar.

Turnierbälle in 3er Dosen: Hochwertige Präsentation.

In der Box: Ideale Verpackung für Werbegeschenke. Ihr Logo, unser Tennisball: Werbewirksamkeit durch Individualität Durch den Druck auf Tennisbällen platziert Albene Ihr Firmenlogo auf einem unserer hochwertigen Bälle. Alle unsere Promotionartikel werden individuell und auftragsbezogen gefertigt, immer bezogen auf den spezifischen Auftrag. Unsere Werbeartikel sind maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen und Industrie. Lassen Sie Ihre Tennisbälle bedrucken und setzen Sie auf eine Werbeidee, die ankommt. Bei uns sind Sie immer am Ball. Unsere Tennisbälle eignen sich hervorragend als Werbegeschenke, einzeln oder im Set. Sie sind ideale Give-Aways für Unternehmen aller Branchen und Größen. Qualität, die überzeugt: Albene als Ihr verlässlicher Partner Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Tennisbälle bei uns bedrucken zu lassen, setzen wir auf moderne Technik und höchste Qualität bei der Materialauswahl. Unsere Tennisbälle sind robust und langlebig, entwickelt für eine lange Lebensdauer. Falls Sie unsicher sind, welches Angebot zu Ihnen passt, stehen wir Ihnen mit individueller und umfassender Beratung zur Seite. Seit über 20 Jahren haben wir uns als zuverlässiger Partner etabliert – nicht nur im Bedrucken von Tennisbällen, sondern als Produzent von Sport-Werbeartikeln. Handgenähte Bälle, Sporthandschuhe, Fitnessprodukte und vieles mehr werden von uns als Werbemittel produziert und bedruckt. Die Zufriedenheit namhafter Kunden spricht für unsere Qualität – schauen Sie sich unsere Referenzen auf der Webseite an. Einzigartige Details, unverkennbare Qualität Lassen Sie Ihre Tennisbälle bei uns bedrucken und verlassen Sie sich auf exzellente Qualität sowie eine vielfältige Auswahl. Bereits ab 5000 Stück realisieren wir für Sie einen individuellen Musterdruck direkt auf den Filz, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Neben Musterdrucken bieten wir eine breite Farbvielfalt und passende Kombinationen. Kombinieren Sie Muster- und Vollfarbendruck für einzigartige Designs. Auch die Kombination von Musterdruck mit Logo ist möglich und verleiht Ihren Tennisbällen eine besondere Note. Neben klassischen Tennisspielbällen bieten wir auch Mini-Tennisbälle als Schlüsselanhänger an. Fragen oder Beratungswunsch? Wir sind für Sie da! Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten oder individuellen Bällen, Sport-Werbeartikeln, Fitnesshandschuhen oder anderen Werbemitteln haben, kontaktieren Sie uns gerne. Schreiben Sie uns eine Email an info@albene.de oder nutzen Sie das Kontaktformular. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Hinterlassen Sie uns einfach Ihre Telefonnummer im Kontaktformular, und wir rufen Sie zurück. Gerne können Sie sich auch persönlich beraten lassen. Rufen Sie uns einfach unter +49 89 47 07 86-00 an – wir stehen Ihnen umfassend zur Verfügung. Bei Albene machen die Details den Unterschied – vertrauen Sie auf Qualität und Erfahrung. Infos finden Sie unter https://www.albene.de/sportartikel/tennisbaelle/. Über schiffdirk Komplettes Benutzerprofil betrachten