Startseite AVerMedia stellt das Live Streamer MIC 350 vor: Die perfekte Mischung aus XLR-Qualität und USB-Komfort Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-12-14 13:42. AVerMedia präsentiert das neue Live Streamer MIC 350. (Taiwan, 09.11.2023) AVerMedia Technologies , ein weltweit führender Anbieter von Audio- und Videolösungen, freut sich, die Einführung des USB-Kondensatormikrofon AM350 im deutschsprachigen Markt bekannt zu geben. Es ist das weltweit erste USB-Kondensatormikrofon, das mit der Dirac-Technologie ausgestattet ist. Mit seinen außergewöhnlichen Eigenschaften und der exklusiven Audio-Optimierungstechnologie ist das AM350 die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendern, egal ob Podcaster, Gesangskünstler, Sänger oder Enthusiasten, die eine herausragende Audioqualität und eine fesselnde Performance zu einem erschwinglichen Preis suchen. Das AM350 ist mit hochempfindlichen Kapseln und einem hochwertigen Metallgehäuse ausgestattet, das eine perfekte Audioaufnahme und außergewöhnliche Zuverlässigkeit gewährleistet. Außerdem verfügt es über eine hervorragende Rauschunterdrückung und einen integrierten Pop-Filter für klare und störungsfreie Audioaufnahmen. Dank der Plug-and-Play USB-Schnittstelle ist es für alle Benutzer leicht nutzbar und bietet ein angenehmes Benutzererlebnis. Die integrierte Technologie zur Vermeidung von Audio-Clipping im AM350 ermöglicht es dem Benutzer, die Kraft in der Stimme voll zu entfalten und eine unübertroffene Stimmqualität und verzerrungsfreie Leistung zu erhalten. Die leistungsstarke Rauschunterdrückungstechnologie eliminiert effektiv unerwünschte Hintergrundgeräusche und sorgt so für professionelle Aufnahmen bei gleichzeitiger Reduzierung der Nachbearbeitungszeit. Das AM350 ist mit einem dualen Aufnahmemodus ausgestattet und bietet sowohl Nieren- als auch Kugelcharakteristik für optimale Vielseitigkeit bei Aufnahmen. Seine intuitiven Bedienelemente im Studio ermöglichen ein latenzfreies Echtzeit-Monitoring über den integrierten Kopfhörerausgang sowie ein einfaches Umschalten zwischen Mikrofon- und Systemklängen und damit eine vollständige Audiokontrolle. Darüber hinaus merkt sich das AM350 automatisch Ihre letzten Audioeinstellungen, sodass eine Neukonfiguration bei späterer Verwendung nicht mehr erforderlich ist. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir die Verwendung des AM350 in Verbindung mit unserer Mikrofonsoftware VibeEngine. VibeEngine bietet den Benutzern die Möglichkeit, ihre Spracheinstellungen und Soundeffekte an ihre spezifischen Aufnahmeanforderungen anzupassen. Die Software bietet außerdem vier von DIRAC angepasste Soundeffektszenarien, darunter Diskussion, Musik, Sendung und Gesang. Mit einem einfachen Tastendruck kann der Benutzer den entsprechenden Audiofiltereffekt aktivieren, um seine Stimme zu optimieren. Das USB-Mikrofon AM350 wird ab dem 9. November 2023 zu einem Preis von 199,99 EUR zum Beispiel über Amazon erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie auch auf der AVerMedia Produktseite. Wesentliche Produktmerkmale:

- Erstklassige Aufnahmequalität

- Leistungsstarke Neodym-Kapsel und robustes Metallgehäuse

- Exklusive DIRAC-Audiotechnologie

- Effektive Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen für saubere und professionelle Aufnahmen

- Audio-Clipping-Prävention für verzerrungsfreie Leistung

- Zwei Mikrofonaufnahmemodi (Nieren- und Kugelcharakteristik)

- Kostenlose VibeEngine-Audiosoftware mit umfassenden Audioeffekten und erweiterter Unterstützung von Audioparametern. Über AVerMedia Technologies, Inc. Gegründet im Jahr 1990, mit Hauptsitz in Taipeh, Taiwan, ist AVerMedia ein führender Anbieter von Technologien zur Konvergenz von digitalem Video und Audio. Das Unternehmen bietet hochmoderne, hochwertige Audio- und Videoperipheriegeräte sowie professionelle Erfassungs- und Streaming-Lösungen. AVerMedia ist bestrebt, reichhaltige Erlebnisse in Unterhaltung und Kommunikation über innovative und umweltfreundliche Lösungen zu bieten. Das Unternehmen engagiert sich auch aktiv in sozialen und Gemeinschaftsverantwortlichkeiten und arbeitet mit ODMs zusammen, um die Technologien von AVerMedia für integrierte Anwendungen zu entwickeln. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: AVerMedia

Frau Jacqueline Schwestka

Jian 1st Rd., Zhonghe Dist No. 135

23585 New Taipei City

Taiwan fon ..: +49 (0) 441 36116316

web ..: https://www.avermedia.com/de/

Pressekontakt: BOHMerang GmbH & Co. KG

Frau Jacqueline Schwestka

Marie-Curie-Straße 1

26129 Oldenburg fon ..: +49 (0) 441 36116316

