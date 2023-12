Startseite GESCHENKIDEEN AUS DEM TECH-KOSMOS: CELLULARLINE GADGETS FÜR AKTIVE Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-12-12 16:48. Reggio Emilia, Dezember 2023 - Weihnachten steht vor der Tür und wie jedes Jahr bietet Cellularline eine Reihe von Geschenkideen, insbesondere für die Aktiven unter den Beschenkten. Ob reiselustig oder sportbegeistert - die Gadgets von Cellularline unterstützen den Lebensstil mit besonderen Anforderungen für die Technik. FÜR ENTDECKER Für die "Entdecker" hat Cellularline ein ausgewähltes Sortiment speziell für Reiselustige zusammengestellt. Die kompakten und leistungsstarken ESSENCE-Reise-Powerbanks halten Smartphone und Tablet auf Reisen immer einsatzbereit. Das Headset TWS OZONE sorgt im Zug oder im Flieger für die passende musikalische Begleitung. FÜR SPORTLER Für alle Freunde, Verwandten oder fitnessbegeisterten Partner bietet Cellularline verschiedenste Geschenkideen. Für alle, denen besonders Stabilität beim Training wichtig ist, hat Cellularline spezielles Zubehör für die Apple AirPods entwickelt. Die Soft-Touch-Silikonhülle schützt das Ladecase der AirPods und mit den Ohrhaken für die Kopfhörer halten die AirPods sicher während jedes Trainings. Old School geht natürlich auch: Schließlich gibt es noch die verschiedenen kabelgebundenen Kopfhörerhörer, die für jedes Smartphone auf dem Markt geeignet sind. Cellularline S.p.A., 1990 in Reggio Emilia gegründet, ist mit den Marken Cellularline, Ploos, Music Sound, Interphone, Nova und Skross das führende Unternehmen im Bereich des Zubehörs für Smartphones und Tablets. Die Gruppe ist ein technologischer und kreativer Bezugspunkt für Zubehör für Multimediageräte mit dem Ziel, den Nutzern ein Zubehör mit hervorragender Leistung, Benutzerfreundlichkeit und einzigartigem Erlebnis zu bieten. Die Gruppe beschäftigt heute rund 240 Mitarbeiter und die Produkte der Marke Cellularline werden in über 60 Ländern verkauft. Firmenkontakt

