Startseite Malspaß verschenken Pressetext verfasst von Kummer am Di, 2023-12-12 06:48. Kinder lieben es, Bilder auszumalen. Und genau das können sie bei den folgenden Buchtipps und ihre Kreativität dabei richtig ausleben.

In dem Sinne schon einmal besinnliche Weihnachtsfeiertage und gute Wünsche für ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2024. Malbuch Weihnachten: für Kinder

Dieses Malbuch bietet besonders für kleine Kinder einfache, süße und fröhliche Motive zum Ausmalen.

100 Seiten mit schönen weihnachtlichen Ausmalbildern.

Taschenbuch:? 102 Seiten

ISBN-13:? 979-8360590378 Malbuch Fahrzeuge: für Kinder

Dieses Malbuch bietet besonders für kleine Kinder einfache, süße und fröhliche Motive zum Ausmalen.

100 Seiten mit schönen Ausmalbildern von Fahrzeugen.

Von Auto bis Zeppelin ist alles dabei.

Taschenbuch: ?100 Seiten

ISBN-13:? 979-8355174125 Malbuch Tiere: für Kinder

Dieses Malbuch bietet besonders für kleine Kinder einfache, süße und fröhliche Motive zum Ausmalen. 100 Seiten mit lieben Tierbildern. Niedliche Tierbabys, lustige Eulen, fröhliche Tiger, putzige Igel u.v.m.

Taschenbuch:? 100 Seiten

ISBN-13: 979-8800404784 Über die Autorin:

Beate Geng wurde 1967 in Freiburg i.Br. geboren, wo sie auch heute wieder lebt. Dazwischen hat sie einige Jahre im Landkreis Karlsruhe und in der Eifel verbracht.

Sie ist Mutter von drei Kindern. Geschichten zu erfinden, begeistert sie schon seit ihrer Schulzeit. Die Liebe zu Büchern lernte sie während ihrer Ausbildung zur Buchhändlerin. Zu ihrem Kinderbuch "Mombel-der Mutmacher", wurde sie inspiriert, weil ihr jüngster Sprössling nicht gerne las. Er behauptete immer, er könnte das nicht gut. Außerdem fand er Bücher langweilig. Danach folgte ein weiteres Kinderbuch: "Piku - Der zauberhafte Eisbär". Piku wohnt im Schwarzwald und ist kein gewöhnlicher Eisbär. Er hat nämlich Zauberkräfte .

Da ihre Leidenschaft Bücher sind, hat sie die Geschenkbuch-Kiste und das Bücherkarussell ins Leben gerufen. Ein Werbeservice für Autoren. Hier findet man viele tolle und spannende Bücher, vom Newcomer bis zum Bestsellerautor ...

www.buecherkarusssell.de Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

