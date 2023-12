Startseite Was sagen Patientinnen und Patienten über ihre Behandlung bei Prof. Dhom? Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-12-11 10:21. Erfahrung, Kompetenz und Qualifikation sind wichtig bei Ärzten und Zahnärzten, doch entscheidend ist das Vertrauen zu dem jeweiligen Zahnarzt. Hier hilft die Erfahrung anderer Patient*innen Ludwigshafen, 11.12.2023 - Patient*innen berichten über ihre Erfahrungen in der Zahnarzt-Praxis Prof. Dhom Patientinnen und Patienten vertrauen darauf, dass Zahnärzte nicht nur über Qualifikation und Erfahrung, sondern auch über Kompetenz und Menschlichkeit verfügen. Vertrauen ist die Basis einer gelungenen Zahnarzt-Patienten-Beziehung. Wer den Zahnarzt wechseln möchte, kann sich im Internet leicht einen ersten Überblick verschaffen, um eine gute Wahl zu treffen. Die Erfahrung anderer Patienten und Patientinnen ist dabei eine wertvolle Hilfe. Patientinnen und Patienten: Erfahrungen in der Zahnarzt-Praxis Prof. Dhom Die Praxis Prof. Dhom kümmert sich seit 1984 um ihre Patientinnen und Patienten. Die Erfahrungen sprechen für sich: Zahlreiche Patienten sind mit dem Fach-Zahnarzt und Oralchirurg Prof. Dhom und seinen Mitarbeitern sehr zufrieden. Sie konnten unter anderem fachgerecht durchgeführte Oralchirurgie, Wurzelbehandlungen und Kinderzahnsanierungen in Anspruch nehmen. Das Leistungsspektrum umfasst darüber hinaus Behandlungen bei Parodontitis, das Entfernen störender Weisheitszähne sowie als Schwerpunktpraxis den Einsatz von Zahnimplantaten und vieles mehr. Ist die Praxis Prof. Dhom die richtige für Sie? Vertrauen ist ein hohes Gut: Aus diesem Grund möchten wir unsere bisherigen Patientinnen und Patienten sprechen lassen. Die enorme Zufriedenheit mit unserer Praxis spiegelt sich in den vielen Bewertungen wider, die sich inzwischen im Internet finden lassen. Mit Hilfe der Aussagen und Meinungen anderer PatientInnen können Sie sich leicht selbst einen Überblick über uns verschaffen, bevor Sie uns kennenlernen. Patienten-Bewertung : So wird die Praxis Prof. Dhom gesehen Viele PatientInnen heben die Freundlichkeit des Praxis-Teams hervor, wie unter anderem diese Patienten-Bewertung ausdrückt: "Es ist eine überaus freundliche und zugewandte Praxis. Das ganze Team verdient volles Lob." Eine Patientin beschreibt, dass die Praxis ihr die Angst vor der Behandlung nehmen konnte: "Ich bekam im April 2 Implantate und hatte davor große Angst, aber kaum saß ich auf dem Behandlungsstuhl und Dr. Weinhold kam herein, war meine Angst verflogen. Das ist so ein fantastischer Zahnarzt. Seine beruhigende Art, sein fachliches Wissen und seine tolle Arbeit sind sehr zu empfehlen." Regelmäßig durchgeführte Leistungen wie die professionelle Zahnreinigung werden von den Patienten-Erfahrungen ebenfalls gut wahrgenommen, wie diese Patienten-Bewertung zeigt: "Bin mit der Zahnreinigung sehr zufrieden. Habe mich von Anfang an bei der Behandlung sehr gut aufgehoben gefühlt. Komme sehr gerne wieder." Die Professionalität der Ärzte und Mitarbeiter ist dabei insgesamt so überzeugend, dass mancher Patient sogar von weit her anreist: "Nie mehr woanders! Dafür fahre ich jederzeit wieder 550km aus Österreich in die Heimat zurück!! Vielen Dank liebes Team!!" Sie möchten sich ebenfalls in der Praxis Prof. Dhom behandeln lassen? Nehmen Sie gleich Kontakt auf, um ein Beratungsgespräch zu vereinbaren! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH

Herr Prof. Dr. Günter Dhom

Bismarckstraße 27

67059 Ludwigshafen

Deutschland fon ..: 0621-68124444

web ..: http://www.prof-dhom.de/

email : praxis@prof-dhom.de Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt 5 Standorte in Rheinlad-Pfalz. Mit aktuell 150 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Die Praxis Prof.Dr. Dhom & Kollegen ist als zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar in 3 Kategorien in der Ärzteliste des Magazins Focus vertreten und ausgezeichnet. Pressekontakt: Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH

Herr Prof. Dr. Günter Dhom

Bismarckstraße 27

67059 Ludwigshafen fon ..: 0621-68124444

web ..: http://www.prof-dhom.de/

email : praxis@prof-dhom.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten