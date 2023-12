Startseite FLEXI-TILE PVC Boden - Fliesen und Bodenbeläge Pressetext verfasst von bwddachsanierung am Fr, 2023-12-08 11:06. Flexi-Tile präsentiert stolz seine revolutionären PVC Bodenfliesen, die die Art und Weise, wie wir Böden gestalten und nutzen, neu definieren. Diese innovativen Bodenbeläge bieten eine Fülle von Vorteilen und Anwendungsmöglichkeiten für Industrie, Gewerbe, Fitness, Haus, Garage und vieles mehr. PVC Bodenfliesen sind kostengünstig und können praktisch in jedem Innenbereich eingesetzt werden. Dank ihres fortschrittlichen Klick Systems sind sie einfach und schnell zu verlegen, oft ohne die Notwendigkeit von Klebstoffen. Dies macht sie zur idealen Wahl für Bodensanierungen, Renovierungen und Neubelegungen. Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

1. Schnelle und einfache Verlegung ohne aufwendige Vorbereitung des Untergrunds.

2. Oft ohne Verklebung installierbar, was Arbeitsunterbrechungen minimiert.

3. Belastbar und langlebig, geeignet für Lasten Fahrzeuge, Gabelstapler und mehr.

4. Erfüllt alle gesetzlichen EU Standards für Industrie- und Gewerbeböden.

5. Rutschhemmungsklasse R10 zertifiziert.

6. Einfache Wartung, reduziert Staub und verbessert die Raumästhetik.

7. Reduziert Ermüdung, dämpft Geräusche und isoliert den Untergrund.

8. 100% wiederverwertbar und umweltfreundlich. Die Bodenbeläge sind in verschiedenen Ausführungen, Stärken, Oberflächen und Farben erhältlich, darunter auch elektrostatisch ableitende ("ESD") und Granitoptik-Fliesen. Sie können sowohl als permanente als auch temporäre Bodenbeläge verwendet werden, was sie äußerst vielseitig macht.Die verschiedenen Oberflächenstrukturen, darunter strukturierter Hammerschlag, genoppt, Riffel-Optik, Granit-Optik und viele mehr, bieten eine breite Palette an Designmöglichkeiten, um jedem Raum eine individuelle Note zu verleihen. Flexi-Tile PVC Bodenbeläge werden aus Hochleistungspolymer hergestellt und sind zu 100% ungiftig und ökologisch nachhaltig. Die Produkte sind in einer "Premium-" und "STANDARD"-Ausführung erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden."Flexi-Tile ist stolz darauf, eine innovative Lösung für Bodenbeläge anzubieten, die nicht nur kosteneffizient ist, sondern auch Umweltbelastung reduziert und gleichzeitig Strapazierfähigkeit und einfaches Verlegen ermöglicht. Unsere Bodenfliesen sind die Antwort auf die Bedürfnisse einer modernen, anspruchsvollen Welt.Für weitere Informationen, Angebote oder Beratung kontaktieren Sie bitte: BWD-Support

Telefon: +49-(0)5223-98503-0

E-Mail: kontakt@bodenwanddach.de Besuchen Sie unsere Website, um die verschiedenen Ausführungen und Möglichkeiten zu erkunden: https://www.pvc-fussbodenbelag.de/ Über Flexi-Tile:

Flexi-Tile ist ein führender Anbieter von innovativen PVC Bodenfliesen für Industrie, Gewerbe, Fitness, Haus, Garage und vieles mehr. Mit einem Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und Vielseitigkeit bietet Flexi-Tile eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Bodenbelägen und setzt neue Standards in der Bodengestaltung. Flexi-Tile Produkte sind einfach zu verlegen, langlebig und umweltfreundlich. Pressekontakt:

B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH

Kirchnerstrasse 42

D-32257 Bünde

Tel.: +49 / (0) 52 23 / 98 50 3 – 0

Fax: +49 / (0) 52 23 / 98 50 3 – 28

