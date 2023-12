Startseite Saunakübel: Unverzichtbares Saunazubehör Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-12-04 19:53. Saunafans wissen: Ein Saunabesuch ohne Aufguss, ohne Wasser, das mit der Saunakelle auf die heißen Steine gegossen wird, ist kein richtiger Saunabesuch. Besonders wichtig also ist der Aufgusskübel. Sauna Aufgusskübel zählen zu den meist gekauften Saunazubehörteilen. Die Kübel werden in der Regel aus hochwertigen Hölzern hergestellt, die den besonderen Anforderungen in Saunen gerecht werden. Die beiden am häufigsten verwendeten Holzarten für Saunakübel sind Fichtenholz, Lärchenholz und Kiefernholz. Hier sind einige Gründe, warum diese Hölzer bevorzugt werden: 1. Wärmebeständigkeit: Sauna Aufugusskübel werden hohen Temperaturen ausgesetzt, und Fichten- oder Kiefernholz kann diese Temperaturen gut aushalten, ohne zu verziehen oder zu Rissen zu neigen.

2. Geringe Harzproduktion: Fichten- und Kiefernholz neigen dazu, weniger Harz zu produzieren als einige andere Hölzer. Dies ist wichtig, da Harz unter Hitze schmelzen kann und klebrig wird.

3. Langlebigkeit: Diese Hölzer sind naturgemäß robust und widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit. In der feuchten Umgebung einer Sauna ist es wichtig, dass das Holz mit wechselnden Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit umgehen kann.

4. Angenehmes Aroma: Fichten- und Kiefernholz geben einen angenehmen, natürlichen Duft ab, der den Saunagang noch angenehmer machen kann. Besonders beliebt ist Lärchenholz, eben wegen seines Duftes.

5. Leicht zu bearbeiten: All diese Hölzer sind leicht zu bearbeiten, was die Herstellung von Saunakübeln erleichtert. Es ist wichtig, dass das Holz für die Herstellung von Saunakübeln unbehandelt und frei von schädlichen Chemikalien ist. Dies gewährleistet, dass beim Erhitzen in der Sauna keine schädlichen Dämpfe freigesetzt werden. Beim Kauf eines Saunakübels ist es darum ratsam, auf Qualität und die Verwendung von nachhaltig gewonnenem Holz zu achten. Am besten jetzt gleich beim Profi vorbeikommen und Saunakübel bester Qualität erwerben: www.holzprodukte-achleitner.at .

