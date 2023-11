Startseite geoCapture präsentiert: Der digitale Altkleidercontainer Pressetext verfasst von geoCapture am Mi, 2023-11-29 13:36. Hopsten – Überfüllte Altkleidercontainer sind dank der innovativen Lösung von geoCapture bald Geschichte. Das Softwareunternehmen für Ortung und Logistik präsentiert eine vollkommen neue Lösung für eine effiziente Containerlogistik und optimierte Leerungsrouten. Die innovative Software setzt auf aktuelle Füllstandsanzeigen und ein digitales Meldewesen.

Jeder Altkleidercontainer wird dabei mit einem individuellen QR-Code versehen. Dies ist der Schlüssel zum digitalen Meldewesen. Bürger fordern ohne vorherigen App-Download bequem per QR-Code-Scan eine Leerung des Altkleidercontainers an. „Die digitalen Meldungen minimieren das Anfragen-Chaos und überlastete Telefone erheblich“ betont Mario Richter, Produktmanager von geoCapture.

Die exakte Lokalisierung der Container erfolgt über What3Words Koordinaten auf 3 Meter genau. geoCapture erstellt effiziente Routen basierend auf Füllständen und Standorten der Altkleidercontainer, um unnötige Leefahrten zu vermeiden. Der Füllstand der Container wird über Schwarmintelligenz (QR-Code), KI-Berechnungen oder wahlweise über Ultraschall-Sensoren ermittelt.

Die Tourenplanung von geoCapture berechnet optimale Routen für die Leerung der Container. Dabei wird nicht nur die kürzeste Route berechnet, sondern auch Transportvolumen und Eignung von Fahrer und Fahrzeug.

Dank der innovativen Fahrer-App ist eine Echtzeitkommunikation zwischen Büro und Fahrzeug sowie eine Routenführung der Einsatzteams möglich. Die erhobenen Daten bieten die Grundlage für detaillierte Berichte, um Prozesse kontinuierlich zu verbessern.

Mit der digitalen Containerverwaltung von geoCapture wird die Altkleiderentsorgung effizienter und bürgerfreundlicher. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.geocapture.de/funktionen/behaelterverwaltung/digitaler-altkl.... Über geoCapture:

geoCapture GmbH ist Softwarespezialist mit über 3.500 Kunden in der DACH-Region. Neben der Behälterverwaltung bietet geoCapture zahlreiche Funktionen wie Fahrzeug- und Werkzeugortung, Zeiterfassung, Tourenplanung, Ressourcenplanung und digitale Dokumentation. Ein System für vielfältige Anforderungen. Über geoCapture Komplettes Benutzerprofil betrachten