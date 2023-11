Startseite Sprachbarrieren überwinden: One-Click Translation mit Stimmnachahmung Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2023-11-29 12:59. Die Erklärvideo-Plattform simpleshow ist bekannt für die einfache Erstellung von Erklärvideos mit hochautomatisierter Text-to-Video-Technologie. Mit der neuen One-Click Translation Funktion ist die Erstellung vieler mehrsprachiger Videos jetzt deutlich einfacher und schneller, da Videos nicht mehr manuell übersetzt und durch Muttersprachler überprüft werden müssen. An einem Basisprojekt wählen Nutzer bis zu 20 Sprachen aus und die Videos werden sofort in die ausgewählten Sprachen übersetzt, einschließlich einer passgenauen Vertonung mit der gleichen Stimme wie im Originalprojekt dank KI-generierter Stimmimitation. Die Übersetzungslösung ermöglicht es Unternehmen, schnell und einfach ein breiteres Publikum zu erreichen, neue Marktsegmente zu erschließen und mit Menschen unterschiedlicher Herkunft in Kontakt zu treten. Karsten Böhrs, Chief Executive Officer von simpleshow, erklärt: "Sprache sollte kein Hindernis bei der globalen Kommunikation sein, und unsere Übersetzungsfunktion hilft dabei, diese Lücke zu schließen. Wir glauben, dass dies nicht nur für unsere Nutzerinnen und Nutzer von Vorteil ist, sondern auch zu einer besser vernetzten Geschäftswelt beitragen wird. Der selbstformulierte Anspruch des neuen Features One-Click Translation ist es, die internationale Kommunikation entscheidend zu vereinfachen. In der Vergangenheit mussten simpleshow-Kunden für die Sprachversionen ihrer Videos auf Full-Service-Angebote zurückgreifen. Mit dem neuen Feature können Unternehmen ihre globale Kommunikation nun mühelos professioneller und effizienter gestalten. simpleshow

