Startseite Wärmepumpe kaufen bei STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH Pressetext verfasst von prmaximus am Di, 2023-11-28 13:43. Besondere Aufmerksamkeit sollten Sie den hochinnovativen Luft-Wasser-Wärmepumpen und der klimafreundlichen Sole-Wasser-Wärmepumpe von STIEBEL ELTRON STERREICH schenken, wenn Sie eine moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe oder eine Salzweizenpumpe kaufen möchten. Für ein umweltfreundliches Heizsystem, das bei der Nutzung erneuerbarer Energiequellen (Wind-, Wasser- und Sonnenenergie) zu 100% CO2-neutral ist, sind die Sole-Wärmepumpe oder die Luftwärmepumpen von STIEBEL ELTRON AUSTRIA die ideale Lösung, unabhängig davon, ob es sich um Kühlung, Warmwasserbereitung oder Heizung handelt. Moderne Wärmepumpenheizsysteme lassen sich im Grunde überall einfach installieren, egal ob sie Teil eines Neubauprojekts oder einer bestehenden Gebäudesanierung sind. Die Vorteile einer Wärmepumpe auf einen Blick: - Energieeffizienz: Wärmepumpen sind in der Regel sehr energieeffizient, da sie Umgebungswärme nutzen. - Die Wärmepumpe emittiert fast CO2-Emissionen, was umweltfreundlich ist. - Niedrige Wartungskosten: Eine Wärmepumpe ist aufgrund ihrer einfachen Bauweise praktisch wartungsfrei. - Vielseitig: Mit iHeat-Pumpen kann heißes Wasser zubereitet und gekühlt werden. - Niedrige Betriebskosten: Eine Wärmepumpe kann im Laufe der Zeit viel Geld sparen, da sie weniger Energie zur Wärmeerzeugung verbraucht. - Sowohl in neuen als auch in alten Gebäuden können Wärmepumpen verwendet werden. Alle weiteren Informationen zu den Luft-Wasser-Wärmepumpen und Sole-Wasser-Wärmepumpensystemen von STIEBEL ELTRON AUSTRIA finden Sie jetzt unter: https://www.stiebel-eltron.at/de/home.html www.stiebel-eltron.at - STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

