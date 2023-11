Startseite Wahre Schönheit kommt aus Leonding bei Linz Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2023-11-25 13:55. Dr. Philipp Mayr und Mag. Julia Mayr wissen, was es für natürlich schöne Ergebnisse braucht. Plastisch-ästhetische Chirurgie trifft auf medizinische Kosmetik: Der renommierte Schönheitschirurg Dr. Philipp Mayr und die medizinische Kosmetkspezialistin Mag. Julia Mayr sorgen für natürlich schöne Ergebnisse im Koppelweg 2 in Linz-Leonding. Plastisch-ästhetische Chirurgie und medizinische Kosmetik sind mittlerweile untrennbar miteinander verbunden. Das Ehepaar Dr. Philipp Mayr und Mag. Julia Mayr aus Linz in Oberösterreich bietet deshalb in Sachen Schönheit alles aus einer Hand. Egal, ob Beauty-OPs, Faltenbehandlungen, Nasenkorrekturen, Brustverkleinerungen, Bauchdeckenstraffungen, Brustvergrößerungen, Mikrodermabrasion, Aknebehandlungen, Hautberatungen, Arthrose-Behandlungen mit Eigenfett, Männerschönheit oder medizinische Kosmetikbehandlungen - Der Beauty Doc Dr. Philipp Mayr und seine Frau Mag. Julia Mayr finden für jede Anforderung die passende Beauty-Lösung. Alle weiterführenden Gesamtinformationen zum umfassenden und einzigartigen Leistungsspektrum von Dr. Philipp Mayr und Mag. Julia Mayr findet man ab sofort auch auf den aktuellen Unternehmenswebseiten www.medaesthetik.at und www.plastischechirurgie-linz.at Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Schönheitschirurg Dr. Philipp Mayr

Herr Philipp Mayr

Koppelweg 2

4060 Leonding

Österreich fon ..: +43 732 28 90 10

web ..: https://www.medaesthetik.at/

email : office@plastischechirurgie-linz.at Praxis für Schönheitschirurgie

Plastisch-ästhetische Chirurgie

Herr Dr. Philipp Mayr

Koppelweg 2

4060 Leonding Pressekontakt: Schönheitschirurg Dr. Philipp Mayr

Herr Philipp Mayr

Koppelweg 2

4060 Leonding fon ..: +43 732 28 90 10

email : office@plastischechirurgie-linz.at Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten