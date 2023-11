Startseite Über Weihnachten ins Märchenland eintreten Pressetext verfasst von Kummer am Do, 2023-11-23 08:58. Welches Kind möchte nicht einmal ins Märchenland eintreten, dort magischen Wesen begegnen und einen Hauch von Zauber erleben. In diesen Welten ist alles möglich. Genau das können Ihre Kinder oder Enkelkinder mit den folgenden Buchtipps.

In dem Sinne schon einmal besinnliche Weihnachtsfeiertage und gute Wünsche für ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2024. Nepomucks Märchen

Kobold Nepomuck entführt euch in die bunte Welt der Märchen. Und hier ist allerlei los! Das ganze Zauberland steht Kopf, denn der vergessliche Zauberer Ugoblix hat sein Zauberbuch verlegt, Ginny findet sich an ihrem siebten Geburtstag plötzlich im Elfenland wieder, Nepomuck reist mit einem Flaschengeist durch die Lüfte und Jenny versucht das Märchenland zu retten, das die Hexe Babula in einem See aus flüssiger Schokolade ertränken will.

Zu jedem der 14 spannenden Märchen gibt es ein lustiges Ausmalbild – so können die kleinen Leser das Buch ganz individuell mitgestalten.

Neugierig geworden? Dann auf ins Märchenland! Produktinformation

Herausgeber:? BoD – Books on Demand; 1. Edition (13. November 2017)

Sprache:? Deutsch

Taschenbuch:? 140 Seiten

ISBN-10:? 3746019265

ISBN-13:? 978-3746019260

Auch als E-Book erhältlich! Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Kobolde

Dieses Buch lädt den Leser mit seinen märchenhaften und lehrreichen Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Feen zu einer Reise in die bunte Welt der Fantasie ein. Mit seinen lustigen Ausmalbildern ist es für Kinder ebenso geeignet wie für all jene, die im Herzen jung geblieben sind. Produktinformation

Herausgeber:? BoD – Books on Demand; 1. Edition (18. März 2014)

Sprache:? Deutsch

Taschenbuch:? 80 Seiten

ISBN-10:? 3735790720

ISBN-13:? 978-3735790729

Auch als E-Book erhältlich! Mehr über die Autorin unter:

https://christineerdic.jimdofree.com/

https://literatur-reisetipps.blogspot.com/ Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

