Startseite Gartensauna: Wellness für alle! Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-11-21 18:59. Der Trend zur eigenen Sauna ist in Deutschland ungebremst. Der Wunsch nach einem eigenen Wellnessbereich wir in immer mehr Haushalten erfüllt. In Deutschland ist der Trend zu Wellness und Gesundheit in den eigenen vier Wänden gestiegen. Viele Menschen investieren in Heimsaunen, sei es in Form von Saunakabinen, Infrarotsaunen oder anderen Arten von Wärmekabinen. Die genaue Anzahl der Heimsaunen ist schwer zu erheben, da es keine offizielle Datensammlung dazu gibt. Was aber Saunahersteller bestätigen können, ist, dass die Verkaufszahlen weiter steigen. Bei ISIDOR, dem Gartensauna Experten aus Brandenburg, weiß man auch, warum das so ist. 1. Viele Menschen schätzen die gesundheitlichen Vorteile von Saunabesuchen, einschließlich Stressabbau, Entspannung der Muskeln, Förderung der Durchblutung und Reinigung der Haut.

2. Der Besitz einer eigenen Sauna bietet Privatsphäre und Bequemlichkeit. Man kann das Saunaerlebnis nach den eigenen Vorlieben gestalten, ohne öffentliche Einrichtungen aufsuchen zu müssen.

3. Die Möglichkeit, sich in der eigenen Sauna zu entspannen, wird von vielen Menschen als ein effektiver Weg zur Förderung von Wohlbefinden und Entspannung betrachtet.

4. Mit einer eigenen Sauna im Garten wird es möglich, das Saunaerlebnis mit der Natur zu verbinden. Vor allem der uneingeschränkte Naturgenuss und die Privatsphäre werden von vielen ISIDOR Fans besonders geschätzt. Doch auch de Möglichkeit, den eigenen Garten ganz exklusiv mit Freunden zu nutzen und neben der Gartensauna auch noch andere Wohlfühlprodukte in die Gestaltung zu integrieren, lockt. Viele ISIDOR Fans kaufen auch andere ISIDOR Produkte:

email : info@isidor.eu Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung. Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie. Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Gartensaunen.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden. Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

