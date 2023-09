Startseite Qualität und Service als strategische Erfolgsfaktoren im Hausneubau einsetzen Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-09-19 16:25. Zu den wirksamsten strategischen Erfolgsfaktoren für Bauunternehmen gehören ohne Zweifel deren erbrachte Qualitäts- und Serviceleistungen. Anstatt mit aufgehübschten Planungen und Hausfotos sollten diese deshalb mit aussagekräftigen Bewertungen ihrer Bauherren im Netz stehen. Das hilft ihnen in der Abgrenzung und wertet ihre Neukundengewinnung auf. Angehende Bauherren wollen mehr als klassische Werbung: Sie suchen Qualitätsbelege aus Erfahrungen, die von Bauherren des von ihnen favorisierten Unternehmens stammen. Professionelles Empfehlungsmarketing Die BAUHERRENreport GmbH unterstützt Bauunternehmen und deren Fachberater dabei mit einer bewährten Online-Empfehlungsmarketing-Strategie. Diese baut auf authentischen Bewertungen übergebener Bauherren auf. Diese liegen in Schriftform vor. Deshalb sind sie glaubwürdig und belastbar. Berichterstattung in relevanten Kanälen Das Unternehmen bedient alle relevanten Kanäle, die das Internet zur Verfügung stellt und auf denen Bauinteressenten sich bewegen. Der wichtigste Baustein der Strategie ist die SEO-optimierte Content-Berichterstattung. Diese wird primär über die Qualitätsplattform BAUHERREN-PORTAL realisiert. Mehrwert, Nutzen und Vorteile dieses Qualitätsportals für Bauunternehmen und deren Bauinteressenten: Eindeutige Positionierung des Bauunternehmens als Qualitätsführer der Region durch - unverwechselbaren Qualitätsauftritt des Unternehmens im BAUHERREN-PORTAL

- geschütztes Qualitätssiegel "GEPRÜFTE BAUHERREN-ZUFRIEDENHEIT" Zusätzlicher Absatz und Umsatz für Bauunternehmen durch - scharfe und nachhaltige Qualitätsabgrenzung von Wettbewerbern

- Ausschöpfung des Einzugsgebietes durch digitalen Qualitätsauftritt

- neue Bauinteressenten und damit Neukunden Preiswerte und flexible Internetpräsenz als Qualitätsanbieter durch - Internetveröffentlichungen mit garantiertem Top-Ranking

- Positionierung auf der ersten Seite ganz oben in Google & Co.

- Zunahme an Traffic auf der Homepage des Bauunternehmens Antworten auf alle relevanten Fragen von Bauinteressenten durch - belegbare Leistungen, die nachhaltig Vertrauen bei Bauinteressenten bilden

- Orientierungs- und Sicherheitsplus für Bauinteressenten

- fachliche und emotionale Details, die diese glaubwürdig überzeugen

- glaubwürdige Testimonials, die nachhaltiger und wirkungsvoller sind als jede Werbung BAUHERRENreport GmbH: Bau- und Servicequalität mit einem preiswerten, schlüsselfertigen Gesamtkonzept glaubwürdig belegen und professionell präsentieren. So wird Bauqualität zum Blickfang mit Sogwirkung für alle Bauinteressenten. So lassen leistungsstarke Anbieter ihr Bauunternehmen von einem im Internet sichtbaren, exklusiven Kompetenzprofil profitieren. Dann sichern sich diese eine scharfe und exklusive Abgrenzung von Mitbewerbern im Markt. Zögern Sie nicht, Ihr Bauunternehmen zum Qualitätsführer Ihres Einzugsgebietes zu machen. Gemeinsam führen wir eine schriftliche Befragung der von Ihnen übergebenen Bauherren des letzten Jahres zu Vorzugskonditionen durch. Die Ergebnisse zeigen, wo Ihre Mitarbeiter, Kooperationspartner und Nachunternehmer in der Zusammenarbeit mit Ihren Bauherren stehen. Und sie zeigen die Chancenpotenziale Ihres Unternehmen auf.

Verantwortlich: Theo van der Burgt (Geschäftsführer BAUHERRENreport GmbH)

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

Deutschland fon ..: 02131 - 74 27 890

fax ..: 02131 - 74 27 894

web ..: http://www.bauherrenreport.de

Die BAUHERRENreport GmbH unterstützt Bauunternehmen und deren Fachberater dabei mit einer bewährten Online-Empfehlungsmarketing-Strategie. Diese baut auf authentischen Bewertungen übergebener Bauherren auf. Diese liegen in Schriftform vor. Deshalb sind sie glaubwürdig und belastbar.

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst fon ..: 02131 - 74 27 890

web ..: http://www.bauherrenreport.de

