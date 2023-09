Startseite Cyber Monday 2023: Einsparungen und Sicherheit beim Online-Shopping maximieren Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-09-15 12:52. Jetzt auf Cyber Monday 2023 sich richtig vorbereiten. Der Cyber Monday, einer der aufregendsten Online-Shopping-Tage des Jahres, steht vor der Tür, und 2023 verspricht noch mehr Angebote und Schnäppchen als je zuvor. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus diesem Shopping-Event herausholen und gleichzeitig Ihre Sicherheit bewahren, haben wir einige wertvolle Tipps und Tricks für Sie zusammengestellt. Einführung in den Cyber Monday Der Cyber Monday hat sich seit seiner Entstehung im Jahr 2005 zu einem globalen Phänomen entwickelt. Im Gegensatz zum Black Friday, der sowohl stationär als auch online stattfindet, konzentriert sich der Cyber Monday ausschließlich auf Online-Shopping. Doch welche Unterschiede gibt es zwischen diesen beiden Shopping-Events? Cyber Monday vs. Black Friday: Die wichtigsten Unterschiede Der Cyber Monday bietet nicht nur Käufern exklusive Online-Angebote und Rabatte, sondern ermöglicht auch Verkäufern, ihre Online-Präsenz zu stärken und Sonderangebote zu präsentieren. Während Black Friday sich auch auf den stationären Handel bezieht. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der richtigen Vorbereitung. Warum ist der Cyber Monday wichtig? Für Einkäufer ist die Vorbereitung entscheidend: * Planen Sie Ihre Einkäufe im Voraus und erstellen Sie eine Liste der gewünschten Produkte.

* Suchen Sie gezielt nach Rabattcodes und speziellen Angeboten.

* Vergleichen Sie Preise und lesen Sie Bewertungen, um hochwertige Produkte zu besten Preisen zu finden. Als Verkäufer sollten Sie: * Ware frühzeitig bestellen und sicherstellen, dass Ihr Lager ausreichend gefüllt ist.

* Einen Newsletter erstellen und frühzeitig mit dem Aufbau einer E-Mail-Liste beginnen.

* Ihre Fulfillment Kernaufgaben optimieren und sicherstellen, dass Kunden über mögliche Verzögerungen informiert sind. Tipps und Tricks zum Einkaufen am Cyber Monday Beim Einkaufen am Cyber Monday ist Sicherheit entscheidend: * Nutzen Sie sichere Zahlungsmethoden wie Kauf auf Rechnung, PayPal oder sichere Kreditkarten.

* Überprüfen Sie die Website-Sicherheit, anhand des Schloss im Browser und vermeiden Sie verdächtige Angebote.

* Achten Sie darauf, dass Sie nicht auf betrügerische Websites hereinzufallen. Shopping und Sicherheitstipps Hier sind einige Tipps, um das Beste aus dem Cyber Monday herauszuholen: * Vergleichen Sie Preise auf verschiedenen Portalen, wie idealo.de, billiger.de, vergleiche.de oder preisvergleich.de.

* Suchen Sie gezielt nach Rabattcodes und abonnieren Sie Newsletter von beliebten Shops.

* Verwenden Sie Apps, wie ShopSavvy und PriceGrabber zum Preisvergleich.

* Achten Sie auf sichere Zahlungsmethoden und starke Passwörter.

* Seien Sie geduldig, aber prüfen Sie den Status der Bestellung.

