Startseite „Zeit zu gehen“ ist es musikalisch für Mandy Schwarz Pressetext verfasst von Sperbys Musikpl... am Do, 2023-09-14 11:28. Wie oft schon belogen, wie oft schon Zeit vertan, wie oft verlorene Hoffnung und zerbrochene Träume – wer kennt das nicht. Der falsche Mensch, zur falschen Zeit und irgendwie stimmt irgendwann gar nichts mehr. Die Erkenntnis ist nicht einfach und tut manchmal weh. Aber wenn es einmal soweit ist, gibt es kein Zeitverschwenden und kein Halten mehr. Vorbei sind Trauer und Wut und Verletzt sein - kurz vor der Verzweiflung stehen wir auf, richten voller Selbstbewusstsein die Krone, strecken trotzig das Kinn und machen weiter. Das große Glück wartet schließlich irgendwo - Wenn auch nicht hier. Also „gib mir jetzt mein Herz zurück“, bevor es zu spät ist.

Mit „Zeit zu gehn“ veröffentlich Mandy Schwarz nun den zweiten Song aus eigener Feder. Das Produktionsteam ist erprobt und bleibt das gleiche: Sepp Güntner als Komponist ist ein alter Bekannter, mit „Foxdog music“ fand sich ein sehr guter Produktionspartner, eine weitere Zusammenarbeit ist geplant. Text: Mandy Schwarz

Komposition: Sepp Güntner

Bearbeitung und Produktion: Joan-Ivonne Bake (Foxdog music).

