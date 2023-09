Startseite geoCapture und ECOS-Schlüsselschränke für reibungslose Touren Pressetext verfasst von geoCapture am Do, 2023-09-07 14:57. Hopsten, geoCapture GmbH, führender Anbieter für Telematik und Tourenplanung, hat in Kooperation mit ECOS, Hersteller von digitalen Schlüsselschränken, eine innovative Lösung für das Schlüsselmanagement im Bereich Tourenplanung und Ausführung entwickelt. In den Branchen Grünpflege, Winterdienst oder Facility Management ist der ungehinderte Zugang zu Gebäuden und Grundstücken besonders wichtig. Fehlt der Zutritt zum Objekt, können die Arbeiten nicht ausgeführt werden. Hier ist das Schlüsselmanagement eine echte Herausforderung. „Die Aufbewahrung, Verteilung und Rückgabe der Schlüssel kann für die Teams zum Problem werden. Meist merkt man erst vor Ort, dass der passende Schlüssel fehlt.“, beschreibt geoCapture Produktmanager Mario Richter die Situation. „Dieses Problem haben wir über die direkte Anbindung unserer Tourenplanung an das Schlüsselmanagement von ECOS behoben.“ Die geoCapture Tourenplanung bietet eine Schnittstelle zu den digitalen Schlüsselschränken von ECOS. Das ermöglicht eine effiziente Verwaltung der physischen Schlüssel. Für jede Tour erstellt geoCapture eine Liste der benötigten Schlüssel und überträgt diese automatisch an den ECOS-Schlüsselschrank. Die Mitarbeiter identifizieren sich per RFID am Schrank und die benötigten Schlüssel der Tour werden über Leuchten im Schlüsselschrank markiert. Startet der Mitarbeiter die Tour über sein Smartphone, überprüft die Software, ob alle erforderlichen Schlüssel an Bord sind. Nach Fertigstellung seiner Tour werden die Schlüssel einfach chaotisch zurück in den Schrank gehängt. Die Identifizierung der Schlüssel übernimmt die Technik von ECOS. Der Galabauer Quathamer aus Bad Zwischenahn nutzt das System seit einigen Wochen und ist begeistert. "Der digitale Schlüsselschrank und geoCapture haben unsere Abläufe wirklich revolutioniert. Das Schlüsselchaos ist Vergangenheit und niemand steht mehr vor verschlossenen Objekten. Für uns ist das ein echter Gamechanger.“, resümiert Geschäftsführer Markus Quathamer. Da das Zusammenspiel von geoCapture und ECOS über REST-APIs erfolgt, erfolgt die Übertragung der Daten vollautomatisch. Dies bedeutet für die Anwender beider Systeme maximalen Bedienkomfort. Anhang Größe schluesselmanagement-pm.jpg 13.61 KB Über geoCapture Komplettes Benutzerprofil betrachten