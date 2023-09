Startseite Designwettbewerb für den neuen Elektrokatamaran Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-09-05 16:01. Die Reederei AG Norden-Frisia baut der derzeit einen Elektrokatamaran für die Strecke Norddeich - Norderney. Am Design des innovativen Schiffs kann man sich mit Vorschlägen beteiligen. Wie soll der neue Elektrokatamaran der AG Reederei Norden-Frisia aussehen? Das

könnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Designwettbewerbs entscheiden,

der ab sofort startet. Bis Anfang Oktober können kreative Vorschläge über die

Internetseite www.reederei-frisia.de eingereicht werden.

Blankozeichnungen von allen Ansichten des neuen Schiffes können von dieser

Website heruntergeladen und als Vorlage für die eigenen Designideen genutzt

werden.

"Wir möchten unsere Kundinnen und Kunden sowie Menschen, die sich für

Schifffahrt oder Design interessieren, bei diesem auch für uns besonderen Projekt

mitnehmen und beteiligen", sagt Carl-Ulfert Stegmann, Vorstand der AG Reederei

Norden-Frisia. "Denn der E-Kat wird das erste rein elektrisch betriebene deutsche

Seeschiff und damit auch das erste Elektroschiff der Norden-Frisia sein".

"Für die Motive gibt es von uns keine Vorgaben", sagt Olaf Weddermann, Prokurist

der Reederei. "Sie können, müssen aber nicht mit unserem Nachhaltigkeitsgedanken

zu tun haben."

Der Strom für den E-Kat kommt aus selbst erzeugter, regenerativer Energie. Aktuelle

Maßnahmen für die autarke Energiegewinnung und -nutzung sind mit

Photovoltaikanlagen überdachte Parkflächen der Reederei in Norddeich, die

Einbindung von Freiflächensolaranlagen und die Installation eines Pufferspeichers

aus ausgemusterten Batterien von Elektroautos.

Ab voraussichtlich Juni 2024 wird der E-Kat während der Hauptsaison bis zu achtmal

täglich CO2 -frei nach Norderney und zurück nach Norddeich fahren. Die Fahrtzeit je

Strecke wird nur 30 Minuten betragen. In Norddeich wieder angekommen, wird das

Schiff in rund 28 Minuten vollgeladen und kann anschließend seine nächste Fahrt zur

